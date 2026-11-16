Carros basureros ingresan con normalidad a K’ara K’ara tras acuerdo

Los carros basureros ingresan con normalidad al relleno sanitario de K’ara K’ara, en la ciudad de Cochabamba, luego de que la Alcaldía y los vecinos alcanzaron un acuerdo para permitir el ingreso de residuos y cumplir el cierre técnico de las macroceldas 2 y 3 en un plazo de 90 días, conforme a la determinación del Tribunal Agroambiental.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Abel Suazo, confirmó que las puertas del relleno están abiertas y que el ingreso de los vehículos recolectores se desarrolla con normalidad.

"Hoy hemos logrado un acuerdo para cerrar las macroceldas 2 y 3, hoy están ingresando los carros basureros con normalidad. Es una victoria del pueblo cochabambino", remarcó.

Suazo explicó que el acuerdo fue alcanzado el domingo 15 de noviembre, durante una mesa de diálogo instalada en la sede de la OTB Ichukollu, con la participación de representantes municipales, dirigentes vecinales, la Policía Boliviana y un delegado departamental del Tribunal Agroambiental.

Señaló que el compromiso municipal es concretar el cierre definitivo del relleno sanitario en un plazo de 90 días, a partir del reinicio del ingreso de residuos.

El funcionario recordó que esta tarea está pendiente desde 2001 y sostuvo que su cierre representa una demanda histórica de Cochabamba.

Asimismo, explicó que el Tribunal Agroambiental identificó fisuras en las macroceldas 2 y 3 debido a la falta de un sistema de drenaje y mitigación, situación que podría generar un deslizamiento similar al ocurrido en Alpacoma, en La Paz.

Por esta razón, la empresa encargada deberá implementar un sistema de drenaje, realizar el recubrimiento de los residuos y ejecutar trabajos de mitigación en el sector.

La Alcaldía y los vecinos realizarán verificaciones cada 15 días para controlar los avances y la cantidad de basura que ingresa. Además, en 45 días se presentará un informe sobre el cumplimiento de los trabajos y, al cabo de 90 días, deberá concretarse el cierre.

Acuerdo contempla 10 puntos

El documento suscrito entre las partes establece que la Alcaldía no presentará la denuncia contra los dirigentes aprehendidos y solicitará la aplicación de justicia restaurativa durante la audiencia de medidas cautelares.

La determinación se enmarca en los procesos iniciados después de los enfrentamientos, en los que cinco personas fueron procesadas por presuntos daños a bienes municipales y agresiones a funcionarios. También se acordó gestionar la anulación de los procesos abiertos contra los dirigentes, con garantías de que no existan represalias.

Entre otros compromisos, la Alcaldía deberá entregar el plan de cierre técnico del relleno sanitario y gestionar mejoras para el centro de salud de K’ara K’ara, incluyendo ítems para un médico ecografista, un médico general y una enfermera.

El acuerdo también contempla el mejoramiento y asfaltado de calles, la regulación del derecho propietario de lotes dentro de las competencias municipales y la atención médica a las personas heridas que soliciten valoración.