La pintura universal se encuentra con Bolivia en una exposición fotográfica

Una joven cruceña de falda roja sentada sobre un manto de flores de toborochi, insigna del oriente boliviano, ocupa el lugar de una de las mujeres tahitianas de un cuadro de Paul Gauguin, pintor francés referente del posimpresionismo. La imagen resume Apthapi bajo el toborochi, un diálogo entre la pintura universal y la fotografía. Ambas se encuentran para dar forma a una versión boliviana de las grandes obras del arte que no es folclórica, estridente ni exótica, sino bella.

El proyecto es una idea del escritor Jorge Patiño Sarcinelli, acompañado por Armando Godínez y los fotógrafos Armando de Urioste y Antonio Suárez. "Sabía que podría ser un ejercicio interesante: convertir cuadros en escenas bolivianas", cuenta Patiño. Para él, el reto estético está en esa conversión: "No es imitar, no es copiar, sino encontrar los equivalentes alegóricos respetando la composición del cuadro original".

El método consiste en tomar un cuadro y reproducir su composición con personajes bolivianos, en las mismas posiciones y, en la medida de lo posible, con los mismos colores.

"Cuando ves lado a lado el cuadro con la foto, ves que es lo mismo y no es lo mismo: ha sido transpuesto, transformado a una escena nuestra. Y eso le da muchísima gracia", explica Patiño.

La inauguración de la exposición de estas obras y la presentación del libro serán el viernes 20 de noviembre a las 19:00 en la Galería Altamira, en la calle José María Zalles #834 de la zona de San Miguel, en La Paz. Comentarán la obra dos voces complementarias. Robert Brockmann aportará una mirada desde fuera del proyecto. Esther Mamani, la modelo que da vida a La joven de la perla, ofrecerá una voz desde dentro y contará cómo vivió su experiencia como parte de la obra.

Apthapi bajo el toborochi no es una segunda parte, sino un mismo cuerpo de obra que ha salido a la luz en dos momentos. El primero llegó en septiembre de 2023 al Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) con el título Apthapi sobre el ch'iji y con escenas del occidente andino paceño. El segundo, en 2026, llevó el ejercicio al oriente, con fotografías tomadas en Santa Cruz, en la plaza 24 de Septiembre y en las arenas del Piraí. Juntos, ambos momentos completan una mirada del país de occidente a oriente.

Entre las obras transformadas figuran La joven de la perla de Vermeer, Almuerzo sobre la hierba de Manet, La última cena de Leonardo da Vinci, La maja vestida y La maja desnuda de Goya, Gótico americano de Grant Wood, Los amantes de Magritte, La vendedora de flores de Diego Rivera y el retrato de Inocencio X de Velázquez. Desde el oriente se suman escenas inspiradas en Gauguin, Picasso, Van Gogh, Matisse, Monet, Klimt, Frida Kahlo y Sorolla. Las interpretan más de treinta personajes bolivianos, entre ellos Lorgio Vaca, Marcelo Araúz y Carlos Hugo Molina.

Patiño destaca la calidad de las imágenes, hechas por "dos fotógrafos de altísimo nivel", y también el juego que proponen al espectador.

"Es un ejercicio muy creativo y muy divertido. Las personas que vayan a ver la exposición, yo creo que se van a divertir mucho, como se divirtieron las que fueron a la primera", afirma.

Aunque el libro reúne todas las fotografías junto a los cuadros que las inspiraron, el autor invita a ver las obras en sala. "Es como si en la primera parte del ejercicio hubiésemos convertido un cuadro en una foto, y ahora, al ampliarla, la foto vuelve a ser un cuadro", dice. "El tamaño te da una relación con la imagen muy distinta", invita.