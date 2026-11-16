“El 50/50 no es un capricho”: Velasco revela millonaria brecha financiera de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, defendió nuevamente la propuesta del 50/50 y cuestionó el ofrecimiento del Gobierno nacional de asignar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones.

A través de una extensa publicación en sus redes sociales, la autoridad presentó cifras sobre las dificultades financieras que, según su análisis, enfrenta la Gobernación cruceña y explicó por qué considera insuficiente la propuesta del nivel central.

“El 50/50 no es un capricho político. Es una necesidad real de nuestras regiones. Y el 1% no resuelve el problema”, afirmó.

Uno de los datos centrales de su publicación es la diferencia que existiría entre las competencias que debe atender la Gobernación y los recursos que tiene disponibles para financiarlas.

Según Velasco, esta brecha alcanza aproximadamente Bs 1.000 millones cada año.

El gobernador sostuvo que las responsabilidades departamentales continúan aumentando, mientras la capacidad financiera para atenderlas se reduce.

Como ejemplo, presentó la disminución de los recursos de libre disponibilidad y de la inversión pública por habitante durante los últimos años.

Según los valores de su publicación, los recursos de libre disponibilidad por habitante disminuyeron de Bs 574 a Bs 217, mientras la inversión por habitante cayó de Bs 302 a Bs 29.

Velasco explicó que uno de los problemas de las finanzas departamentales es que una parte importante de los ingresos tiene un destino previamente establecido.

De acuerdo con su análisis, el 62% de los ingresos corrientes de la Gobernación en 2025 correspondió a transferencias del Tesoro con destino específico, mientras los ingresos propios representaron apenas el 5,4%.

El gobernador afirmó que estos recursos figuran dentro del presupuesto institucional, pero no pueden utilizarse libremente en otros proyectos.

Además, sostuvo que, en determinadas ocasiones, las transferencias no cubren la totalidad de las obligaciones asignadas, por lo que la Gobernación debe complementarlas con recursos propios.

A su criterio, esta situación limita la capacidad de invertir en hospitales, carreteras, sistemas de agua y otras obras necesarias para las provincias.

En otro punto de su pronunciamiento, Velasco presentó un detalle de recursos que, según el análisis técnico departamental, Santa Cruz reclama al nivel central.

El gobernador cifró las restituciones pendientes en Bs 1.348,6 millones.

Entre los conceptos mencionados figuran retenciones del FPIEEH, diferencias cambiarias en regalías e IDH, pagos por atención renal, obligaciones nacionales asumidas por la Gobernación, débitos vinculados a la carretera El Espino–Charagua–Boyuibe y diferencias del IEHD.

Asimismo, solicitó Bs 551 millones anuales adicionales para financiar obligaciones que actualmente afectan el presupuesto departamental, entre ellas servicios de salud y atención renal.

A estas solicitudes sumó Bs 576,7 millones en mecanismos de alivio de deuda y acceso a financiamiento.

Velasco también compartió los resultados de una consulta que realizó entre sus seguidores sobre la propuesta gubernamental.

Según sus datos, aproximadamente 13.000 personas participaron y el 99% de quienes interactuaron manifestó su rechazo al 1%.

Pese a su rechazo al porcentaje ofrecido, Velasco aseguró que mantiene su disposición a dialogar con el Ejecutivo.

Señaló que está abierto a discutir porcentajes, cronogramas y mecanismos técnicamente viables para avanzar hacia una redistribución distinta.

La discusión sobre el 50/50 también involucra propuestas de implementación gradual. A principios de noviembre, Velasco planteó comenzar con un 5% de coparticipación para las gobernaciones e incrementar progresivamente esa participación hasta alcanzar el 15%.

Finalmente, aseguró que continuará impulsando su propuesta de redistribución, mientras se mantiene abierto el debate nacional sobre las responsabilidades y el financiamiento de los distintos niveles del Estado.

“No vamos a bajar los brazos. Esto sigue”, concluyó.