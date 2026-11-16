Lluvias dejan 20 casas afectadas en Quillacollo; seis familias damnificadas en Tiquipaya

Las intensas lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo provocaron inundaciones y anegamientos en los municipios de Quillacollo y Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba. En ambos sectores, los equipos de emergencia desplegaron motobombas y maquinaria para retirar el agua de las viviendas y atender a las familias afectadas.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Quillacollo, Pablo Zambrana, informó que aproximadamente 20 viviendas del Distrito 3 resultaron afectadas por el ingreso de agua.

“Se está haciendo el desfogue de agua de viviendas por el evento que se suscitó el sábado en la noche hasta la madrugada del domingo. Una vez que se concluya con eso se va a concluir la cuantificación”, explicó.

Zambrana señaló que entre las causas de las inundaciones están los sumideros colmatados de basura y el sistema de alcantarillado obsoleto. Además, indicó que se trata de una zona baja del municipio, lo que incrementa su vulnerabilidad ante las precipitaciones.

Mencionó que la UGR trabaja desde las 22:00 del sábado con el monitoreo de ríos y el refuerzo de taludes en el colector Thomas Bata. Actualmente, cuenta con 10 bombas y tres grupos de trabajo que operan por turnos para ayudar a las familias afectadas.

La Alcaldía también solicitó apoyo a la Gobernación y anunció que realizará el mantenimiento de las bombas utilizadas en las labores de emergencia.

Tiquipaya: seis familias afectadas

En Tiquipaya, seis familias resultaron afectadas por las precipitaciones. El director de Madre Tierra de la Alcaldía, Boris Ríos, explicó que el municipio recibió una alerta de la Gobernación sobre el encuentro de dos masas de tormenta, una de ellas procedente de la zona andina.

Dijo que este fenómeno provocó lluvias intensas que ocasionaron el colapso del sistema de alcantarillado, el desborde del sistema pluvial y el anegamiento de canales.

Los trabajos de emergencia comenzaron a las 23:00 del sábado, con el despliegue de motobombas para retirar el agua que ingresó a viviendas de la parte baja de Tiquipaya de riego.

Ríos indicó que la alerta temprana llegó aproximadamente 20 minutos antes de que se produjera la tormenta, por lo que se movilizó maquinaria a distintos puntos y se advirtió a los vecinos.

Asimismo, señaló que algunas viviendas están ubicadas cerca de los ríos debido a problemas de planificación de anteriores gestiones. Aclaró que las torrenteras del municipio no registraron desbordes.

Explicó que la Alcaldía realiza trabajos de limpieza en los ríos desde julio; sin embargo, identificó la acumulación de basura en canales de riego de la parte baja como uno de los problemas que contribuyeron a las inundaciones. Indicó que su limpieza corresponde a la asociación de regantes del municipio.