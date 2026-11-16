Cochabamba: rescatan a 101 animales de la venta ilegal en vía pública

Un total de 101 animales fueron rescatados durante un operativo contra la venta ilegal de mascotas en las avenidas Pulacayo y Barrientos, en la ciudad de Cochabamba. El procedimiento derivó en enfrentamientos entre guardias municipales de la Intendencia y comerciantes ambulantes que ofrecían animales en la vía pública.

El director de Zoonosis de la Alcaldía, Diego Prudencio, informó que los animales eran comercializados sin condiciones adecuadas de sanidad y bienestar. Del total rescatado, 80 pertenecían a una asociación y el resto fue decomisado a vendedores que ocupaban espacios públicos.

En una primera evaluación, reportó que entre los animales había perros y gatos, de los cuales al menos 20 se encontraban en estado grave de salud. También se rescataron conejos y gallinas.

“Es un operativo interinstitucional. Hemos tenido la participación de múltiples direcciones de la Alcaldía”, explicó al señalar que también participaron las direcciones de Género y Generacional, Seguridad Ciudadana, Intendencia y Medio Ambiente, además de la Policía, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Felcda), y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Los perros y gatos rescatados durante el operativo en Cochabamba. Foto: GAMC

Venta de animales está prohibida en vías

Prudencio recordó que la normativa municipal prohíbe la comercialización de perros y gatos en espacios públicos y sostuvo que el operativo buscaba hacer cumplir las disposiciones vigentes, precautelar la salud pública y garantizar el bienestar animal.

Asimismo, indicó que la asociación San Roque había recibido siete notificaciones de Zoonosis por esta actividad, que se desarrollaba desde hace décadas en el sector de la avenida Pulacayo. Aseguró que la organización no contaba con una patente de funcionamiento que autorizara la comercialización.

El director también denunció que en anteriores operativos se encontraron animales en condiciones de hacinamiento y transportados en bolsas de yute y cajas de cartón.

Perros rescatados . Foto: GAMC

Anuncian sanciones y posible adopción

Adelantó que se aplicarán sanciones por cada animal comercializado y advirtió que la reincidencia será considerada un agravante. Los dirigentes de la asociación deberán presentarse ante Zoonosis para conocer las medidas correspondientes.

Respecto a los animales rescatados, informó que serán sometidos a evaluaciones sanitarias y que aquellos que estén en condiciones adecuadas podrán ser puestos en adopción.

Prudencio anunció que los controles continuarán junto a la Intendencia para evitar que se retome la venta ilegal. Explicó que esa dependencia regula las actividades comerciales fuera de los mercados, mientras que Zoonosis se encarga de verificar las condiciones de salubridad y prevenir enfermedades zoonóticas.

El operativo se enmarca en el cumplimiento de la Ley Municipal 1147, el Decreto 482, la Ley Nacional 700 y la Ley Municipal 1930, aprobada en octubre de 2026, que reconoce a los animales como seres sintientes y refuerza su protección en el municipio de Cochabamba.