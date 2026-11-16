¿Te retuvieron la cuenta por deudas municipales en La Paz? Conoce los pasos para recuperarla

Los ciudadanos que tienen sus cuentas bancarias retenidas por deudas tributarias municipales pueden recuperar el acceso a sus recursos mediante un procedimiento de cinco pasos. La Administración Tributaria Municipal (ATM) de La Paz explicó qué deben hacer los contribuyentes para regularizar sus obligaciones y solicitar el levantamiento de la medida.

El primer paso es verificar si existen deudas pendientes. Para ello, la Alcaldía habilitó diferentes canales de consulta: el portal del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), la página web de la ATM, la aplicación "Tu Municipio 24/7" y el chatbot AMI, disponible a través de WhatsApp.

Una vez identificado el monto adeudado, el contribuyente tiene dos opciones para regularizar su situación: cancelar la deuda completa correspondiente a las gestiones hasta 2023 o solicitar un plan de pagos en las oficinas de la ATM.

Esta segunda alternativa permite acceder a un cronograma de entre dos y 30 cuotas, con un anticipo inicial del 10% de la deuda.

El trámite que no se debe olvidar

Después de efectuar el pago o gestionar el plan de cuotas, el ciudadano debe guardar el comprobante de cancelación o la Resolución de Plan de Pagos. Este documento será necesario para el siguiente paso.

El contribuyente debe acudir personalmente a la Sección de Cobranza Coactiva de la ATM, ubicada en el segundo piso de sus instalaciones, y solicitar expresamente el levantamiento de la retención de su cuenta bancaria.

La Alcaldía aclaró que la liberación no se realiza automáticamente después de pagar o firmar un plan de cuotas. Por ello, es indispensable completar esta solicitud ante Cobranza Coactiva.

Una vez presentada la documentación, el levantamiento puede demorar entre cinco y siete días hábiles. Si después de ese periodo la cuenta continúa retenida, el afectado puede solicitar el Número de Circular de Suspensión mediante los WhatsApp 62443034 o 71552352.

¿Qué ocurre si la cuenta recibe una pensión o un salario?

La guía municipal también contempla situaciones especiales. Las personas que reciben salarios, jubilaciones, Renta Dignidad u otros beneficios sociales en sus cuentas pueden gestionar la liberación de esos recursos ante su entidad financiera, presentando los documentos que acrediten el origen del dinero.

Además, la ATM brinda orientación a quienes vendieron sus vehículos, pero no realizaron el cambio de titularidad. Esta situación puede ocasionar que las obligaciones tributarias del motorizado continúen registradas a nombre del antiguo propietario.

La atención presencial se realiza en el Edificio Armando Escobar Uría (ex Banco del Estado), de lunes a viernes, de 08:30 a 18:30, y los sábados, de 08:00 a 13:00.

Finalmente, la Administración Tributaria Municipal aclaró que la Ley de Alivio Tributario N.º 1733 no incluye las obligaciones municipales y que esta guía de orientación no representa el anuncio de un nuevo perdonazo tributario.