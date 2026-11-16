La Paz: Colegio Médico rechaza cambios en residencias y advierte que podría convocar a un paro

El Colegio Médico de Bolivia se declaró en estado de emergencia ante el anuncio de una posible anulación del Comité Nacional de Integración Docente Asistencial (CNIDAI), instancia que coordina la formación de profesionales en las residencias médicas. El sector rechaza que el Gobierno pretenda modificar su funcionamiento sin consultar a las instituciones que lo conforman y advierte que, si no se atienden sus demandas, podría asumir medidas de presión, incluido un paro.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que el Consejo Médico Nacional se reunió de emergencia el sábado, con la participación de los presidentes de los colegios médicos y representantes de las federaciones. En ese encuentro expresaron su rechazo a un proyecto de decreto que, según indicó, debía ser considerado en el Consejo de Ministros.

Larrea explicó que el CNIDAI está integrado por el Ministerio de Salud y los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y el Colegio Médico de Bolivia. Por ello, cuestionó que se pretenda eliminar esta instancia sin haber socializado previamente la propuesta.

"Nosotros creemos que cualquier norma que se quiera emplear debe ser socializada. Nunca ha sido socializada esta norma", manifestó.

El representante médico señaló que, tras conocer la intención de tratar el decreto, la ministra de Salud se comunicó con el sector y se comprometió a que la propuesta no ingresaría en la reunión de gabinete. Asimismo, indicó que existe la posibilidad de sostener un encuentro con el Consejo Médico Nacional para analizar el tema.

Advierten consecuencias para las residencias médicas

Larrea sostuvo que la posible eliminación del CNIDAI genera incertidumbre sobre la organización de las residencias médicas, debido a que no se conoce cómo se realizaría el seguimiento a los programas de formación ni quiénes asumirían las responsabilidades que actualmente corresponden al comité.

Recordó que esta instancia funciona en el marco de un convenio interinstitucional con más de 50 años de vigencia y cuestionó que se pretenda modificar su estructura cuando faltan pocos meses para la convocatoria y el examen de ingreso a las residencias médicas.

"No podemos seguir improvisando. No se sabe cómo va a ser a nivel departamental la parte de seguimiento a la residencia médica. No tenemos quiénes van a conformar este Consejo Nacional", afirmó.

El presidente del Colegio Médico paceño también indicó que la universidad y las sociedades científicas cumplen funciones fundamentales en la formación de profesionales de pregrado y posgrado, por lo que considera necesaria su participación en cualquier modificación normativa.

Reclaman institucionalización de cargos y advierten con paro

Otra de las demandas del sector está relacionada con la institucionalización de los cargos en salud. Larrea aseguró que la ministra se había comprometido a emitir una resolución para avanzar en este proceso, pero hasta el momento no se habría concretado.

El dirigente advirtió que, si no se alcanza un acuerdo con las autoridades, la principal medida de presión sería un paro médico.

"Lastimosamente, pues, la única medida es el paro", señaló. Sin embargo, aclaró que, mientras se mantenga el compromiso de diálogo y no se trate el decreto cuestionado, el sector no tiene previsto asumir medidas excepcionales.