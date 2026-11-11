Estigma en salud mental: cuando buscar ayuda en un centro médico también implica enfrentar prejuicios

Imagine que una persona con depresión llega a un hospital por un dolor abdominal intenso, pero el profesional que la atiende atribuye los síntomas únicamente a su condición emocional. O que alguien consulta por síntomas de salud mental y su malestar se minimiza porque no se reconoce como un problema que deba atenderse. En ambos casos, la evaluación puede quedar incompleta y una necesidad de salud puede pasar inadvertida.

“Cuando un paciente va a buscar ayuda por enfermedades de salud mental, lo que encuentra es que el clínico no está capacitado o no quiere trabajar con estas enfermedades, ya sea porque les resulta difícil o porque es algo que todavía no se conoce”, explica Dailyn Llanos Agno, asistente de investigación del Centro NIHR LatAm y directora del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz).

El estigma en salud mental dentro de los servicios sanitarios aparece cuando prejuicios o ideas preconcebidas influyen en la escucha, la evaluación o las decisiones clínicas. En atención primaria puede dificultar que una persona sea escuchada, reciba una valoración adecuada o continúe su atención. La formación, la comunicación respetuosa y la derivación oportuna son parte de la respuesta.

La situación descrita por la investigadora expone una forma de estigmatización. El prejuicio no siempre adopta la forma de una negativa explícita, también puede aparecer cuando se descartan síntomas, se conversa sin escuchar al paciente o se toman decisiones a partir de una idea preconcebida sobre el diagnóstico.

“Lamentablemente los centros de atención primaria no están preparados para poder recibir, diagnosticar, acompañar o tratar este tipo de enfermedades. No existen políticas que se encarguen o que hagan foco en la capacitación de los profesionales de este nivel de atención en torno a problemas de salud mental básicos”, añade Ronald Tapia co-investigador principal del NIHR LatAm.

Las reflexiones fueron parte de las ponencias presentadas en las Jornadas Cruceñas de Psiquiatría, organizadas por la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, filial Santa Cruz, los días 9 y 10 de octubre de 2026. El encuentro tuvo como tema central la “Salud mental en atención primaria”.

¿Por qué el primer nivel de atención es clave?

La atención primaria -en Bolivia, vinculada a los establecimientos del primer nivel- suele ser una de las primeras puertas de entrada al sistema de salud. Allí pueden identificarse señales de alerta, realizarse una evaluación inicial, ofrecer orientación y organizar una derivación cuando la complejidad del caso lo requiere.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve integrar la salud mental en este tipo de servicios no especializados. Su estrategia mhGAP ofrece herramientas para que los equipos de atención primaria puedan identificar, atender inicialmente y dar seguimiento a trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, con apoyo y referencia hacia los servicios especializados cuando sea necesario.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también advierte que las actitudes estigmatizantes pueden existir entre trabajadores de atención primaria y convertirse en una barrera para detectar problemas de salud mental o facilitar el acceso al apoyo adecuado. La respuesta requiere capacitación, pero también entornos de trabajo que cuestionen los prejuicios y promuevan conversaciones abiertas y respetuosas.

Esto no significa que toda consulta insatisfactoria sea discriminatoria. Los servicios pueden enfrentar limitaciones de personal, tiempo, recursos o capacidad resolutiva. Hay estigma cuando una decisión o una interacción está condicionada por prejuicios hacia la persona o su diagnóstico y hay brechas de servicio cuando faltan recursos o procedimientos. Ambas situaciones pueden coexistir y afectar la atención.

También es necesario evitar la asociación automática entre trastornos mentales y violencia o peligrosidad. Algunas circunstancias clínicas pueden requerir una evaluación específica de riesgos, pero las decisiones deben basarse en la situación individual y no en una presunción general sobre todas las personas con un diagnóstico psiquiátrico.

El costo de no sentirse escuchado

La relación entre el profesional y el paciente puede influir en la continuidad de la atención. Una persona que busca respuestas y no las encuentra puede perder confianza en el servicio, interrumpir el proceso o postergar una nueva consulta.

“Cuando uno va a ser atendido, busca alguna solución y, si esa solución no se da, lamentablemente la persona no vuelve o simplemente se frustra y se queda con la poca o ninguna solución que le hayan brindado”, advierte Llanos.

El temor a ser juzgado también puede dificultar que una persona comunique lo que siente. Algunas llegan a consulta con miedo a ser consideradas débiles, incapaces o diferentes por tener un problema de salud mental. Si la respuesta del servicio refuerza ese temor, el silencio puede prolongarse.

Tapia advierte, además, que cuando las personas no encuentran una respuesta en el primer nivel pueden buscar directamente atención en hospitales de mayor complejidad o en centros especializados. Esa presión puede concentrar la demanda en servicios que deberían recibir principalmente los casos que requieren atención especializada.

“Esto hace que la cantidad de profesionales sea insuficiente. Del 100% de pacientes con alguna enfermedad mental, menos del 10% son casos que deben ser tratados en un tercer nivel o en un centro psiquiátrico. El otro 90% se queda sin atención porque cuando va al centro de atención primaria no encuentra ayuda”, señala..

Bioética: atender a la persona, no solo al diagnóstico

La bioética ofrece criterios para examinar estas situaciones. El respeto por la autonomía, la dignidad y los derechos de los pacientes exige que la atención se base en sus necesidades y en la evidencia disponible, sin discriminación por experimentar una efermedad mental.

En la práctica clínica, esto supone escuchar las preocupaciones de la persona, explicar las decisiones, valorar sus síntomas y permitirle participar en las decisiones que afectan su salud. Cuando alguien necesita apoyo para comprender sus opciones, el equipo debe facilitar esa comprensión sin restarle autonomía ni credibilidad.

La OMS recuerda que tener una condición de salud mental no debe ser motivo para privar a una persona de sus derechos ni excluirla de las decisiones sobre su propia salud. El acceso a una atención disponible, accesible, aceptable y de calidad forma parte de ese marco de derechos.

Por eso, la bioética no se limita a los dilemas extraordinarios ni a la investigación con seres humanos. También permite examinar las interacciones cotidianas en los centros de salud y reconocer cuándo una actitud, una omisión o una decisión puede perjudicar a quien busca atención.

La formación sanitaria, parte de la respuesta

Reconocer síntomas de salud mental es importante, pero no agota las competencias que necesita un profesional. También debe saber cómo conversar con una persona que expresa sufrimiento emocional, valorar su situación y reconocer cuándo necesita apoyo especializado.

“No existe esa parte reflexiva de qué más podemos hacer para brindarle una atención, ni tampoco está presente la pregunta ¿realmente estaré haciendo bien mi trabajo? ¿estaré teniendo el cuidado necesario con las personas y con esta enfermedad?”, plantea.

La reflexión apunta a que la salud mental no concierne exclusivamente a psiquiatras y psicólogos. Médicos generales, enfermeras, bioquímicos y otros profesionales pueden desempeñar un papel en la identificación de necesidades, la orientación y la continuidad de la atención, de acuerdo con sus competencias y los protocolos vigentes.

Cabe resaltar que no se trata de convertir a todos los trabajadores sanitarios en especialistas, sino en brindarles herramientas para reconocer cuándo una persona necesita atención, responder de manera adecuada dentro de su ámbito de actuación y facilitar el acceso a otros servicios cuando corresponda.

Investigación para comprender las brechas de atención

La distancia entre tener un problema de salud y recibir atención efectiva también forma parte de la agenda de investigación en Bolivia. El Centro NIHR LatAm reúne a instituciones académicas de la región y a Queen Mary University of London para desarrollar investigación en salud global, fortalecer capacidades y estudiar problemas prioritarios, entre ellos las enfermedades no transmisibles y la salud mental. En Bolivia, Unifranz es su pieza clave.

Entre sus líneas de trabajo, el Centro busca fortalecer la producción de evidencia regional sobre enfermedades no transmisibles y salud mental, así como comprender las brechas entre las necesidades de las comunidades y la respuesta de los servicios sanitarios.

Otra línea de trabajo es el ensayo clínico DIALOG+, que se desarrolla en diferentes centros de salud de Santa Cruz en el marco del Centro NIHR LatAm. La investigación, ya en etapa de ensayo clínico, evalúa una herramienta digital que estructura la conversación entre pacientes y profesionales sanitarios para explorar la calidad de vida y el manejo de enfermedades crónicas y condiciones de salud mental, incluidos síntomas de depresión y ansiedad.

Una atención de calidad comienza por escuchar

La lucha contra el estigma en salud mental no se resuelve únicamente con campañas para hablar del tema. También requiere revisar qué ocurre cuando una persona decide consultar, cómo se responde a sus preocupaciones y qué posibilidades tiene de continuar su atención.

El conocimiento clínico es indispensable, pero debe acompañarse de una formación que ayude a comprender al paciente, reconocer sus necesidades y actuar sin prejuicios. Las políticas públicas y los programas de capacitación deben traducirse en prácticas concretas dentro de los establecimientos sanitarios.

Para Llanos, el cambio debe involucrar a distintos actores y no limitarse a la relación entre médico y paciente. La salud mental requiere una respuesta articulada entre profesionales, instituciones formadoras, autoridades y sociedad.

Una consulta médica puede ser el primer paso para encontrar ayuda, pero también puede influir en que una persona decida continuar buscándola. Que ese encuentro se produzca con escucha, respeto y orientación adecuada es parte esencial de una atención sanitaria de calidad.