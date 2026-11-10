Aqua Nova: estudiantes desarrollan un polímero para conservar el agua en cultivos del Cono Sur de Cochabamba, una zona seca

Un polímero superabsorbente que capta agua y la libera gradualmente cerca de las raíces de los cultivos es la propuesta de Aqua Nova, un proyecto desarrollado por estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz).

El objetivo es ayudar a los productores agrícolas del Cono Sur de Cochabamba frente a la sequía. La iniciativa integra conocimientos de las carreras de Bioquímica y Farmacia, Ingeniería Comercial y Marketing. Además, forma parte de Unifranz Sostenible, el programa que contiene 12 proyectos que se desarrollan en el Campus Central de Unifranz Cochabamba, los mismos fueron entregados como proyectos piloto para el municipio.

¿Por qué la sequía es un problema para los productores?

En febrero de 2023, la Mancomunidad de Municipios del Cono Sur de Cochabamba reportó 19.961 productores en crisis y 34.435 hectáreas afectadas por la sequía, en municipios como Aiquile, Alalay, Mizque y Totora, según recoge el informe Unifranz Sostenible.

El 7 de febrero de 2023, el diario cochabambino Los Tiempos, informaba sobre pérdidas de hasta 90% de la cosecha de papa y maíz en la región. Esas cifras, que corresponden a ese lugar y momento, ilustran el desafío de mantener agua disponible en la región cuando las lluvias son irregulares.

¿Cómo funciona Aqua Nova?

Para entender cómo funciona Aqua Nova es necesario saber qué es un polímero superabsorbente. Este material es capaz de captar agua, aumentar su volumen y funcionar como reserva de humedad.

Aqua Nova plantea incorporar al suelo ese tipo de polímero superabsorbente, con nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio, NPK) y una formulación biodegradable que retenga el agua y la entregue de forma gradual a las plantas, desde la raíz.

El modelo incluye demostraciones en campo, capacitación y asesoramiento técnico, con cooperativas y asociaciones agrícolas.

«Lo hemos creado para los cultivos en los pueblos lejos de la ciudad, específicamente en el Cono Sur, donde sufren bastante debido a la sequía”, explica Micaela Ríos Vallejo, estudiante de Bioquímica y Farmacia.

La sequía impacta en el Cono Sur

En la región del Cono Sur (que abarca a Pasorapa, Omereque, Aiquile y Vacas), más de 75 comunidades sufren la falta del recurso hídrico para consumo humano, ganadería y riego, según Informes de la Mancomunidad del Cono Sur de Cochabamba sobre la crisis hídrica

En municipios críticos como Pasorapa, los reportes oficiales registran más de 860 familias afectadas y pérdidas que superan las 4.186 hectáreas de cultivos (maíz, trigo, papa y hortalizas) debido a la severidad de las sequías, de acuerdo con el reporte del Viceministerio de Defensa Civil.

En el caso del agua potable para el consumo humano, en las comunidades del Cono Sur, el suministro se ha visto reducido drásticamente de tres veces por semana a solo una para racionar los vertederos comunitarios.

Solo en Pasorapa y Omereque, decenas de productores ganaderos se declaran recurrentemente en emergencia por la desecación de los pozos y la pérdida del forraje para el ganado bovino y caprino, informan estos municipios.

Para hacer frente a las contingencias de provisión de agua con cisternas, perforación de pozos y atajados, el Gobierno y los municipios gestionan desembolsos de apoyo y créditos de la banca internacional por más de Bs 87 millones, de acuerdo con el «Plan Estratégico e Inmediato de Respuesta a la Sequía – Agua para la Vida».

Este plan es implementado por el Gobierno nacional en coordinación con los gobiernos subnacionales y financiado en parte con recursos de inversión pública y financiamiento de la banca de desarrollo (como la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID) para la atención prioritaria de la crisis hídrica.

Tres carreras, un mismo proyecto

Para el desarrollo del proyecto, dos carreras trabajaron de forma conjunta e interdisciplinaria

Desde la carrera de Bioquímica y Farmacia se trabajó el desarrollo del material y su formulación, mientras que los estudiantes de Ingeniería Comercial realizaron la estructura de costos y viabilidad del emprendimiento, como también el plan de promoción y posicionamiento.

«El proyecto se encuentra en la etapa final. Ahora estamos en búsqueda de inversiones para expandirlo a nivel nacional», señala Marcelo Herbas, estudiante de Ingeniería Comercial.

Herbas destaca que la colaboración fortaleció el enfoque comercial: «Marketing nos ha ayudado a promocionar el proyecto».

Del aula al territorio

Según Herbas, el proyecto permitió al equipo participar en Cocha Sostenible, un concurso de la Alcaldía de Cochabamba, presentado por el alcalde Manfred Reyes Villa, que busca identificar y financiar proyectos con impacto ambiental, tecnológico y económico. «Eso nos ayuda a darnos a conocer profesionalmente», afirma.

Aqua Nova integra Unifranz Sostenible, que reúne 12 proyectos estudiantiles vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en este caso, el ODS 6, agua limpia y saneamiento). El informe fue presentado al alcalde Reyes Villa el pasado 30 de septiembre durante su visita al Campus Central de Unifranz.

¿Qué falta demostrar?

El proyecto declara una capacidad de absorción de entre 200 y 400 veces el peso del polímero. Sin embargo, requiere validación experimental.

Para demostrar su aporte, el siguiente paso es medir cuatro variables:

1. Consumo efectivo de agua.

2. Humedad del suelo en la zona y profundidad de las raíces.

3. Rendimiento de los cultivos.

4. Viabilidad económica para el productor.

Para la coordinadora nacional de Investigación de Unifranz, Lucía Alvarado, este tipo de iniciativas fortalece el aprendizaje basado en la investigación y acerca a los estudiantes a la resolución de problemas reales desde los primeros semestres de formación.

“Los proyectos desarrollados cuentan con un docente mentor y un grupo de estudiantes que, como parte del desarrollo formal de la materia, generan proyectos y productos orientados a responder preguntas y necesidades de nuestro entorno”, sostiene Alvarado.

Los productos, prototipos o desarrollos descritos corresponden a proyectos con fines exclusivamente formativos, académicos y de investigación. Estos no cuentan con la autorización, registros sanitarios o permisos exigidos por la normativa vigente del país para su producción, distribución o comercialización.

El desafío es pasar del prototipo a pruebas en campo que establezcan en qué cultivos, suelos y regímenes de riego funciona mejor.

En este sentido, Aqua Nova conecta la formación universitaria con un problema regional concreto y aporta a darle una solución.