Tres competencias laborales clave en Bolivia: cómo desarrollarlas desde la universidad para mejorar el perfil profesional

Responsabilidad, comunicación y trabajo en equipo están entre las habilidades transversales que valoran las empresas al seleccionar personal en Bolivia. La capacidad de cumplir compromisos, compartir información con claridad y colaborar en una meta común puede demostrarse con ejemplos de estudio, prácticas o experiencia laboral. Estas competencias complementan los conocimientos técnicos: no los sustituyen.

El Estudio de Competencias Laborales en Bolivia 2025 del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT) de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) analizó 13.069 avisos de empleo difundidos en plataformas digitales durante seis meses de 2025. El análisis describe las convocatorias visibles en esos canales y no representa por sí solo todas las contrataciones del país.

“Otro aspecto central de la investigación es que el Observatorio analiza periódicamente cinco capas de competencias. La primera corresponde a las competencias de base, es decir, aquellas que todo trabajador necesita para ocupar un puesto, como responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y organización. Esta capa concentra aproximadamente el 70% de las competencias”, explica Sergio Mauricio Rojas, investigador asociado del ONT de Unifranz.

¿Por qué valoran las empresas la responsabilidad en el trabajo?

La responsabilidad laboral significa cumplir acuerdos, respetar plazos, comunicar dificultades a tiempo y asumir el resultado de una tarea. En un proceso de selección, no basta con afirmar «soy responsable»: conviene aportar un caso concreto que muestre qué se debía hacer, en qué plazo y con qué resultado.

Por ejemplo, un postulante puede describir cómo organizó las entregas de un proyecto universitario, registró avances y corrigió errores antes de presentar el trabajo final. La evidencia puede ser un cronograma, una constancia de práctica, una entrega evaluada o el testimonio de quien supervisó la actividad.

¿Cómo demostrar una comunicación efectiva en una entrevista laboral?

Comunicarse bien implica escuchar, entender instrucciones, explicar ideas y adecuar el mensaje a cada público. Esta competencia influye en la atención a clientes, la coordinación entre áreas, la presentación de informes y la solución de desacuerdos.

Un ejemplo útil consiste en narrar una exposición, un informe o una reunión en la que fue necesario explicar información compleja de forma comprensible. En la entrevista, es preferible describir el contexto, la acción personal y cómo se comprobó que la información fue entendida, en lugar de limitarse a enumerar cualidades.

¿Qué demuestra el trabajo en equipo ante un empleador?

El trabajo en equipo supone acordar responsabilidades, escuchar perspectivas diferentes y contribuir a un objetivo compartido. No equivale a reunir personas en un mismo grupo: requiere coordinación, cumplimiento de roles y capacidad para afrontar problemas sin trasladar toda la responsabilidad a otros.

Los proyectos interdisciplinarios, las prácticas preprofesionales y las actividades en sociedades científicas permiten ejercitar esta habilidad. Al describir una experiencia, conviene explicar la contribución personal: qué se decidió junto con el equipo, qué tarea se asumió y qué se logró o aprendió.

Una publicación institucional sobre aprender haciendo recoge el valor de esas experiencias: “Cuando un estudiante aprende haciendo, realiza prácticas, se enrola en situaciones diferentes, cuando en la universidad ha pertenecido a diferentes grupos, sociedades científicas, o ha participado en diferentes ferias, está generando experiencia”, explica Pablo Ardaya, experto en Gestión del Talento Humano por Competencias y director nacional de Capital Humano de Unifranz.

¿Cómo poner estas tres competencias en el currículum y la entrevista?

Una forma sUna forma práctica de presentar estas habilidades en una postulación es respaldar cada competencia con una experiencia concreta, siguiendo cuatro elementos: situación, tarea, acción y resultado. Este método permite explicar qué ocurrió, cuál fue la responsabilidad asumida, qué acciones se realizaron y qué se consiguió. El resultado puede ser una entrega cumplida, una mejora observada o un aprendizaje adquirido, sin necesidad de inventar cifras.

En la práctica, la responsabilidad se demuestra al cumplir plazos, organizar tareas y responder por los compromisos asumidos. La comunicación se evidencia al presentar informes, participar en debates y transmitir ideas con claridad. Por su parte, el trabajo en equipo se refleja en la distribución de funciones, la coordinación de actividades y la búsqueda de soluciones ante las dificultades de un proyecto colectivo.

Estas experiencias pueden provenir de trabajos anteriores, prácticas profesionales, proyectos universitarios o actividades de voluntariado. Lo importante es identificar cuál fue el aporte personal y explicar cómo contribuyó al cumplimiento de un objetivo común..

¿Qué otras habilidades complementan a las competencias blandas?

El ONT también identifica demandas vinculadas con herramientas digitales, análisis de datos y conocimientos técnicos. La combinación requerida varía por carrera, región, nivel de responsabilidad y sector económico. Por eso es útil leer cada convocatoria y distinguir los requisitos esenciales de los deseables.

La disposición a seguir aprendiendo amplía esa preparación. “El talento más necesario ahora en todas las empresas, a nivel mundial, es aquel talento que no tiene miedo a seguir aprendiendo”, sostiene Alejandra Alcázar, gerente de Desarrollo Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC), en declaraciones recogidas en publicaciones institucionales.

La universidad puede aportar espacios para practicar estas capacidades mediante proyectos, prácticas y actividades de colaboración. Sin embargo, participar en ellas no garantiza una contratación: su aporte aumenta cuando la persona identifica lo aprendido y puede demostrarlo con evidencias pertinentes al puesto.

En síntesis, responsabilidad, comunicación y trabajo en equipo son tres competencias útiles para desenvolverse en distintos entornos laborales. Su valor en un proceso de selección se aprecia mejor cuando van acompañadas de experiencia verificable, conocimientos técnicos y disposición para aprender.