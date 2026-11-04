Futures Week 2026 inaugura una agenda para construir una Santa Cruz más sostenible con protagonismo juvenil

La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) inauguró este martes 3 de noviembre el Futures Week 2026, un encuentro que reúne a autoridades, especialistas nacionales e internacionales, académicos y jóvenes para imaginar y proponer soluciones a los desafíos de Santa Cruz de la Sierra. En el acto de apertura, la rectora nacional de Unifranz, Verónica Ágreda de Pazos, destacó el papel de la juventud en la construcción de políticas públicas y en la definición del futuro de la ciudad.

“Un espacio donde ustedes tienen voz”, expresó Ágreda al referirse a la plataforma que convoca a representantes de los niveles nacional, departamental y municipal, junto con la academia y el sector empresarial. La rectora explicó que los jóvenes trabajarán en propuestas relacionadas con problemas que viven cotidianamente y que podrán aportar a instrumentos de planificación territorial y desarrollo.

La autoridad recordó que Futures Week nació en 2018 y que, en esta edición, incorpora herramientas de simbiocreación potenciadas por inteligencia artificial para conectar y enriquecer las ideas de los participantes. El propósito es que las propuestas no se queden en el debate: el viernes serán presentadas a las autoridades para solicitar su recepción y seguimiento. “Pasen de ser espectadores a ser autores y cocreadores de futuro”, convocó.

Una ciudad que se construye desde las ideas de los jóvenes

El vicerrector de Unifranz sede Santa Cruz, Carlos Dabdoub, dio la bienvenida a los participantes y planteó la necesidad de renovar la unidad entre instituciones, academia y ciudadanía para responder a los desafíos del siglo XXI. Recordó que la universidad organizó la primera edición de Futures Week en la ciudad y señaló que esta nueva convocatoria busca que los jóvenes dejen de ser espectadores y se conviertan en cocreadores de soluciones para la Santa Cruz de las próximas décadas.

La participación juvenil también estuvo representada por Mariana Arce, estudiante de Psicología y líder juvenil, quien centró su intervención en la educación y la igualdad de oportunidades. Advirtió que los estereotipos de género todavía condicionan las aspiraciones profesionales de niñas y jóvenes, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Defendió una educación inclusiva, con acceso a tecnología, laboratorios y espacios para desarrollar talentos, y pidió a las autoridades invertir en oportunidades para todos.

Por su parte, Luciano Antelo, autor y líder juvenil de 17 años, compartió cómo los incendios de la Chiquitania de 2019 marcaron su compromiso ambiental. Desde esa experiencia, llamó a transformar la preocupación por la ciudad en decisiones y acciones concretas. “El momento es ahora”, afirmó al invitar a asumir hábitos sostenibles y a imaginar una Santa Cruz de 2054 con más áreas verdes, aprovechamiento de residuos y espacios donde la juventud pueda diseñar soluciones.

En representación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Laura Zeballos Villarreal, directora de Planificación Integral, sostuvo que la ciudad necesita anticiparse a los cambios tecnológicos, laborales y climáticos. Señaló que el municipio está dispuesto a recibir las propuestas juveniles como insumos para sus procesos de planificación y remarcó que cada actor tiene una responsabilidad: el gobierno en la normativa y planificación, la academia en la investigación y el empresariado en la innovación y la inversión sostenible.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, también participó en la inauguración y destacó el valor de estos espacios para impulsar cambios educativos. Mencionó que, según los últimos datos disponibles citados por el Ministerio, correspondientes a 2017, solo tres de cada 100 estudiantes habían aprobado simultáneamente las materias vinculadas con STEM. Frente a los cambios acelerados por la inteligencia artificial, sostuvo que los jóvenes necesitan prepararse para adaptarse a nuevas condiciones y desarrollar capacidades para construir su futuro.

Cinco ejes y actividades para el martes

Tras la inauguración, Futures Week desarrolla este martes su agenda “2030 Construyendo Futuros”, organizada en cinco dimensiones: ciudad saludable, educadora, creativa, sostenible y tecnológica. Las sesiones abordan temas como el impacto del agua, el aire, la alimentación y las calles en la salud; la inclusión en los espacios educativos; las oportunidades para vivir del talento creativo; las decisiones actuales que definirán el ambiente de 2050; y los desafíos de la conectividad, la protección y la inclusión digital.

La jornada incluye espacios de simbiocreación con especialistas de Fab Lab Perú y otros invitados, además de talleres de fabricación digital en el Fab Lab Santa Cruz. Entre ellos están Fabricademy: Biomateriales, coordinado por Grecia Bello, y Fab Academy: Prototipado de soluciones para ciudades sostenibles, a cargo de Jorge Pazos y Valeria Rivero.

Por la tarde, desde las 15:30, se realizarán dos clases magistrales. Guillermo Gándara, director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), abordará métodos para explorar futuros y desarrollar pensamiento anticipatorio. En paralelo, Eduardo Chalapud Narváez presentará herramientas de prospectiva aplicadas al turismo sostenible.

El miércoles: ciudades inteligentes y sostenibles

La agenda del miércoles 4 de noviembre continuará por la mañana con los cinco ejes de “2030 Construyendo Futuros” y los talleres de fabricación digital. Al mediodía, en el hotel Los Tajibos, se realizará la presentación del libro El Estado del Futuro 20.0, con la participación de Gándara y Ágreda.

El encuentro central será el Main Event “Ciudades inteligentes y sostenibles”, desde las 19:00 en el Salón Chané de Fexpocruz. El programa contempla ponencias de Beno Juárez, sobre inteligencia ancestral para regenerar el futuro urbano; Valeria Rivero, acerca de la transformación de residuos en recursos mediante tecnología; y Ana Sancho, quien presentará el caso del Bilbao Metropolitano.

La noche incluirá el panel “Del pacto a la acción: la alianza que construirá la Santa Cruz del futuro”, con representantes del gobierno, el empresariado, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pacto Global y Bilbao Metrópoli-30. La jornada concluirá con la lectura de un memorando de intenciones y la firma del comité impulsor para avanzar en la propuesta de Santa Cruz como Fab City, una iniciativa internacional que promueve ciudades más productivas, conectadas y sostenibles. Más información sobre el encuentro y sus actividades está disponible en futuresweek.org, así como en los sitios de The Millennium Project y la Fab Foundation.