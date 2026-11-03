Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa cierra en Santa Cruz con una agenda por la ética y la transformación del periodismo

El Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa concluyó en Santa Cruz de la Sierra con la aprobación de la Declaración de Santa Cruz 2026, un documento que reúne 18 resoluciones orientadas a fortalecer la ética periodística, defender la libertad de expresión y promover la formación profesional frente a los desafíos de la inteligencia artificial y la transformación digital.

Durante tres jornadas, del 28 al 30 de octubre, periodistas, académicos y especialistas de distintos países debatieron sobre el futuro de la comunicación, la desinformación, la verificación de contenidos y el papel de las nuevas tecnologías. El encuentro, organizado en instalaciones de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), convirtió a Bolivia en un espacio de intercambio internacional sobre los desafíos de la profesión.

¿Cuáles son las principales conclusiones del Congreso Hispanoamericano de la Prensa?

La Declaración de Santa Cruz 2026 plantea una agenda que combina la defensa de los principios fundamentales del periodismo con la necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos. Entre sus 18 resoluciones destacan la protección de la libertad de prensa y el acceso a la información, el fortalecimiento de la ética profesional, la lucha contra las noticias falsas y los contenidos manipulados, y la capacitación permanente de los comunicadores.

El documento también propone impulsar la cooperación entre periodistas de distintas regiones, promover el periodismo de investigación y científico, y fortalecer la relación entre universidades, medios de comunicación y centros de investigación.

En materia tecnológica, las resoluciones reconocen el potencial de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para el trabajo periodístico, pero subrayan la necesidad de utilizarla bajo principios éticos que eviten la manipulación y preserven la responsabilidad del profesional. Asimismo, plantean actualizar los planes de formación académica e incorporar competencias vinculadas con herramientas digitales, periodismo de datos y producción multimedia.

La declaración incluye compromisos relacionados con los derechos humanos, la protección de comunidades vulnerables, el desarrollo sostenible y la promoción de las artes y la cultura.

Bolivia conforma su capítulo del Congreso Hispanoamericano de la Prensa

Uno de los resultados institucionales del encuentro fue la conformación del capítulo boliviano del Congreso Hispanoamericano de la Prensa, cuya directiva estará presidida por el periodista John Arandia. La acompañan Jannette Jacobs como vicepresidenta, Fabiola Vargas como secretaria general, Laura Marca como tesorera y Juan Pérez como vocal.

Durante la juramentación, Amín Cruz, presidente y fundador del Congreso, destacó la importancia de fortalecer la presencia de la organización en Bolivia y consolidar espacios de integración, capacitación y defensa de la libertad de expresión.

Arandia señaló que la nueva directiva buscará fortalecer la presencia internacional del periodismo boliviano y promover el intercambio de conocimientos entre profesionales de distintos países. “Asentar las bases del periodismo, hacer que ese periodismo tenga presencia en todo el mundo, aprender y por supuesto también enseñar”, expresó.

La creación de este capítulo busca dar continuidad a los vínculos establecidos durante el encuentro y ampliar las oportunidades de colaboración entre periodistas y organizaciones de la región.

Inteligencia artificial y ética: la tecnología no reemplaza al periodista

La relación entre inteligencia artificial y periodismo fue uno de los ejes transversales de las conferencias y talleres. Las exposiciones abordaron tanto las oportunidades que ofrecen estas herramientas para procesar información como los riesgos asociados a la desinformación, la manipulación de contenidos y la pérdida de contexto.

Durante la clausura, Alejandro Zegarra, vicerrector adjunto de Unifranz Santa Cruz, quien participó en representación de la universidad, retomó el debate sobre los límites de la tecnología y la responsabilidad humana en el ejercicio periodístico.

“La IA, por supuesto, será un aliado para procesar, buscar, sintetizar, analizar la información y los datos, pero nunca va a tener la capacidad de la construcción social, del dominio del lenguaje y la resignificación de las palabras o el desarrollo de metáforas que acuñen de mejor manera lo sucedido”, afirmó.

Zegarra también recordó que las tecnologías son medios para comunicar y no sustitutos del criterio profesional. “Un teléfono es un canal, las nuevas tecnologías de comunicación serán siempre lo que fueron, un medio para transmitir y comunicar a las personas”, sostuvo.

Estas reflexiones se relacionan con los debates desarrollados durante el Congreso sobre la necesidad de verificar fuentes, contrastar versiones y comprender el contexto antes de difundir información. La discusión también se vincula con los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el periodismo, un ámbito en el que la formación y el pensamiento crítico adquieren cada vez mayor relevancia.

Cooperación internacional y continuidad del encuentro

El acto incluyó la presentación de las resoluciones de la Declaración de Santa Cruz 2026 y la entrega de certificados y reconocimientos.

Como parte de los acuerdos para dar continuidad al trabajo institucional, se respaldó la realización del próximo Congreso Hispanoamericano de la Prensa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, del 28 de abril al 1 de mayo de 2027.

Con este encuentro, Santa Cruz se incorporó a la agenda internacional de debate sobre el futuro del periodismo. La convocatoria oficial del Congreso reunió a especialistas y profesionales para reflexionar sobre los cambios en el ecosistema informativo y la necesidad de preservar los principios que sostienen la credibilidad de la profesión.

La experiencia también refuerza el papel de la universidad como espacio de encuentro entre la academia y los profesionales de la comunicación, en un contexto en el que la innovación tecnológica exige nuevas competencias sin desplazar la ética, la verificación y la responsabilidad social del periodismo.