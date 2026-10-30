¿Quiénes están pensando las ciudades del futuro? Los expertos que llegan a Futures Week 2026

¿Qué decisiones necesita tomar Santa Cruz hoy para convertirse en una ciudad más saludable, sostenible, creativa e inclusiva? Esa es una de las preguntas que orientará Futures Week Bolivia 2026, que se realizará del 3 al 6 de noviembre en la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sede Santa Cruz, bajo el concepto Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030.

El encuentro reunirá a especialistas de México, España, Perú, Colombia y Bolivia, con experiencia en prospectiva estratégica, fabricación digital, biomateriales, innovación educativa, arquitectura sostenible y planificación urbana. La propuesta busca conectar el conocimiento internacional con los desafíos locales y convertir la reflexión sobre el futuro en ideas y proyectos para la ciudad.

Prospectiva, planificación y decisiones de largo plazo

Entre los invitados internacionales figura Guillermo Gándara, director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), quien trabaja en la exploración de escenarios futuros y la planificación estratégica. Su participación se vincula con la necesidad de anticipar desafíos y analizar qué decisiones pueden acercar a Santa Cruz a una visión urbana de largo plazo.

También participará Ana Sancho, responsable del Plan Estratégico de Bilbao Metropoli-30, organización vinculada con la reflexión estratégica y la transformación de Bilbao. Su experiencia permitirá abordar cómo una visión compartida puede orientar procesos de cambio urbano.

Desde Colombia llegará Eduardo David Chalapud Narváez, economista y politólogo especializado en economía internacional y prospectiva estratégica, con formación doctoral en administración gerencial. Su perfil conecta el análisis económico con la planificación y la toma de decisiones.

Fabricación digital, biomateriales e innovación aplicada

La agenda incorpora referentes del ecosistema Fab Lab y de la fabricación digital. Benito Juárez, cofundador de Fab Lab Perú y de la Red Latinoamericana de Fab Labs, aportará su experiencia en innovación y creación de soluciones mediante laboratorios de fabricación digital.

La lista oficial incluye también a Delia Barriga, directora ejecutiva de Fab Lab Perú, cofundadora de Fab Women y fundadora de 3D Fashion Week. Su trabajo conecta fabricación digital, diseño y nuevas posibilidades para la industria de la moda.

Grace Karim Schwan, directora organizacional de Fab Lab Perú, mentora y coordinadora de simbiocreación, trabaja en diseño digital e investigación de biomateriales. Por su parte, Henry Joel Sánchez, líder en metodologías de aprendizaje interactivo-digital y creador educativo de Fab Lab Perú, aporta una perspectiva centrada en nuevas formas de aprendizaje y experimentación.

La innovación tecnológica y ambiental también estará representada por Silvana Tabata Espinoza, ingeniera electrónica, docente y especialista en fabricación digital e industria 4.0, además de fundadora de INGEBOTLAB; y por Hayashi Rafael Mateo Núñez, ingeniero mecatrónico que lidera proyectos de monitoreo ambiental e innovación con comunidades rurales y urbanas.

A estos perfiles se suma Carmen Elena Gutiérrez, arquitecta e investigadora en arquitectura sostenible e innovación social en territorios amazónicos. Sus áreas de trabajo conectan el diseño de espacios con las necesidades sociales y ambientales de los territorios.

Innovación urbana y experiencias desde Bolivia

La nómina oficial incluye a Jorge Pazos, director de FabLab Santa Cruz; Valeria Rivero, coordinadora regional de FabLab Santa Cruz y CEO de UNECO Energy; y Grecia Bello, coordinadora de investigación de FabLab Santa Cruz. Sus perfiles están vinculados con la fabricación digital, la investigación y el desarrollo de soluciones desde el ecosistema local.

También participarán especialistas de Unifranz: Raiza Viera, directora de la carrera de Medicina; Sara Yoshino, responsable de enseñanza y aprendizaje; Gabriel García Tardío, director de la carrera de Arquitectura; Luz Estrella Canido, directora de Contaduría Pública; y Marcelo Pacheco, director de la carrera de Sistemas, todos de la sede Santa Cruz.

La representación institucional y pública contempla además a Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de Unifranz; Carlos Dabdoub, vicerrector de la sede Santa Cruz; y Carlos Manuel Saavedra, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. La agenda incorpora a Claudia Fernández, vicepresidenta de Pacto Global Red Bolivia y directora de la Fundación Coca-Cola; Carlos Krutzfeldt, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz; y Marcelo Arroyo, economista senior del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los jóvenes también construirán el futuro

Futures Week no será únicamente un espacio de conferencias. La propuesta incluye actividades de simbiocreación y retos en los que los jóvenes podrán trabajar con acompañamiento especializado para convertir problemas de su entorno en propuestas. Los ejes de trabajo serán ciudad saludable, ciudad educadora, ciudad sostenible, ciudad creativa y ciudad tecnológica.

La lista de participantes también contempla a estudiantes vinculados con el componente Hack Fashion, que conecta creatividad, diseño y experimentación. Así, la iniciativa busca reunir diferentes generaciones y disciplinas en un mismo proceso de aprendizaje y cocreación.

Futures Week Bolivia 2026 es impulsado por Unifranz junto con redes y organizaciones vinculadas con la prospectiva y la fabricación digital, entre ellas The Millennium Project, RIBER y la Fab Foundation.

El encuentro se realizará del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra. La participación será gratuita, previa inscripción y según las condiciones publicadas por la organización. Consulta la programación y los mecanismos de registro en el sitio oficial de Futures Week y súmate a la conversación sobre las ciudades que queremos construir desde hoy.