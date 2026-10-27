Santa Cruz Fab City: una apuesta para producir mejor, reducir residuos y construir una ciudad sostenible

¿Cómo puede Santa Cruz aprovechar sus recursos, reducir los residuos y transformar sus desafíos urbanos en oportunidades de innovación? La iniciativa Santa Cruz Fab City propone avanzar hacia un modelo de ciudad que conecte producción local, fabricación digital, conocimiento abierto y sostenibilidad. La propuesta busca proyectar a Santa Cruz como la primera Fab City de Bolivia, mediante la colaboración entre universidades, gobiernos, empresas, laboratorios de fabricación digital y ciudadanía.

El tema forma parte de la agenda de Futures Week Bolivia 2026, que se realizará del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra. El encuentro impulsado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) plantea abrir un espacio de diálogo y cocreación para pensar la ciudad del futuro y definir acciones desde el presente.

¿Qué es una Fab City y cómo puede transformar Santa Cruz?

Una Fab City es un modelo de desarrollo urbano que busca fortalecer la capacidad de las ciudades para producir localmente, aprovechar mejor sus recursos y compartir conocimiento a escala global. La propuesta no significa que una ciudad deba fabricar absolutamente todo lo que consume, sino que pueda desarrollar soluciones locales, reutilizar materiales, reducir desperdicios y conectar sus capacidades productivas con redes internacionales de innovación.

El concepto está vinculado con la Fab City Global Initiative, una red internacional que impulsa la transformación de los sistemas urbanos mediante la fabricación distribuida y el intercambio de conocimientos. Su desarrollo también se relaciona con los Fab Labs, laboratorios que permiten experimentar con herramientas de fabricación digital, diseñar prototipos y probar soluciones a problemas concretos. La Fab Foundation promueve el acceso a estas tecnologías y el crecimiento de esa red.

Para Alejandro Zegarra, vicerrector adjunto de Unifranz en Santa Cruz, avanzar hacia una Fab City supone cambiar la manera en que la ciudad gestiona sus materiales, su producción y sus residuos.

“Es pasar de una ciudad que tiene productos como insumos, los transforma, tiene desperdicios, a ser una ciudad que convierte todo esto en datos, datos que ingresan y datos que salen, a gestionar su sustentabilidad”, explicó en una entrevista sobre la iniciativa.

Este enfoque implica reducir desperdicios, reutilizar insumos, buscar procesos de producción más limpios y promover el uso de energías renovables. También abre la posibilidad de aprender de otras ciudades y adaptar sus experiencias a las necesidades locales.

¿Quiénes deben construir Santa Cruz Fab City?

La propuesta no depende únicamente de la universidad ni de la incorporación de nuevas tecnologías. Requiere articular a los actores que toman decisiones, producen conocimiento, desarrollan soluciones y conocen de primera mano los problemas de la ciudad.

Zegarra identifica cuatro componentes fundamentales: los gobiernos municipales y departamentales, responsables de impulsar políticas públicas; la academia, que puede desarrollar investigación aplicada; los Fab Labs, que facilitan la creación y prueba de prototipos; y la ciudadanía, junto con el sector empresarial, que aporta necesidades, capacidades productivas y alternativas de solución.

“La población en su conjunto es fundamental para escuchar los problemas de quienes viven esa realidad todos los días y naturalmente el empresariado que es quien produce muchas veces esas soluciones”, señaló.

La colaboración permitiría conectar las necesidades de los barrios con el conocimiento técnico y las iniciativas productivas. Por ejemplo, los laboratorios de fabricación digital pueden contribuir a desarrollar y probar prototipos, mientras que universidades, empresas y autoridades pueden evaluar cómo convertir esas propuestas en soluciones viables y ampliarlas.

La experiencia de los Fab Labs y la fabricación digital muestra cómo el acceso a herramientas y conocimientos puede acercar la experimentación tecnológica a comunidades, estudiantes y emprendedores. En el caso de Santa Cruz, el desafío será vincular esas capacidades con problemas concretos de sostenibilidad, servicios urbanos y calidad de vida.

De la visión de ciudad a las decisiones del presente

La iniciativa Santa Cruz Fab City plantea una perspectiva de largo plazo que va más allá de los ciclos de gestión pública. Durante la presentación de Futures Week, Zegarra sostuvo que el futuro urbano se construye mediante decisiones que comienzan hoy y requieren continuidad, participación y cooperación.

En su discurso, planteó el reto de avanzar hacia una ciudad que reduzca la contaminación y los residuos, gestione mejor su sostenibilidad y pueda dejar mejores condiciones a las generaciones futuras. La visión también contempla vincular a Santa Cruz con una red internacional de ciudades que comparten experiencias y conocimiento.

Los jóvenes tienen un papel importante en ese proceso: serán quienes habiten la ciudad de las próximas décadas y pueden aportar ideas desde los problemas que experimentan en su vida cotidiana. Por eso, Futures Week incorporará actividades de simbiocreación en las que estudiantes trabajarán con mentores para formular propuestas relacionadas con cinco ejes: ciudad saludable, educadora, sostenible, creativa y tecnológica.

Futures Week 2026: una invitación a imaginar y construir la ciudad

Del 3 al 6 de noviembre, Futures Week Bolivia 2026 reunirá a jóvenes, especialistas, instituciones y ciudadanía para explorar soluciones y compartir experiencias sobre el futuro de Santa Cruz. La agenda incluye espacios de intercambio con expertos y la presentación de propuestas juveniles ante autoridades, con el propósito de conectar ideas con posibilidades de acción.

Las personas interesadas pueden consultar el programa y la información de participación en el sitio oficial de Futures Week. La invitación es a sumarse a esta conversación sobre Santa Cruz Fab City y contribuir a una visión de ciudad que combine innovación, producción responsable y colaboración.

Construir una ciudad más sostenible no depende de una sola institución: requiere escuchar a quienes la habitan, conectar conocimientos y convertir las ideas en iniciativas concretas. El camino hacia Santa Cruz Fab City empieza con esa tarea compartida.