En Paraguay, Diego Tellez vivió una experiencia médica con sello MERCOSUR

Existen momentos en la vida universitaria que van más allá de las asignaturas aprobadas. Para Diego Tellez, estudiante boliviano de séptimo año de Medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) en Cochabamba, uno de esos momentos llegó cuando cruzó la frontera hacia Paraguay para completar su internado rotatorio en un hospital de ese país.

Este paso de Tellez para la internacionalización se da en el marco del Programa de Movilidad Académica Regional (MARCA), del MERCOSUR. La acreditación de la carrera de Medicina de Unifranz, con el sello ARCU-SUR facilita la movilidad académica regional de grado con reconocimiento pleno de estudios.

“Oportunidades como esta se presentan muy pocas veces. Nuestra universidad nos brinda esa posibilidad: hay que aprovecharla”, reconoce el futuro médico, que realizó su práctica clínica internacional en el Hospital Central del IPS de Asunción del Paraguay.

¿Qué es el sello ARCU-SUR?

ARCU-SUR significa Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del MERCOSUR. Fue creado por acuerdo de ministros de Educación de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, y se gestiona mediante la Red de Agencias Nacionales de Acreditación. El sistema ofrece una garantía pública del nivel académico y científico de las carreras acreditadas en la región.

Por ejemplo, cuando una carrera cuenta con acreditación ARCU-SUR, significa que fue evaluada bajo criterios regionales y que cumple estándares de calidad en aspectos como plan de estudios, perfil profesional, cuerpo docente, infraestructura, investigación, gestión académica y resultados de formación.

Para Tellez, el semestre en territorio paraguayo superó ampliamente sus expectativas.

En los pasillos del Hospital Central del IPS, enfrentó patologías prevalentes distintas a las que habitualmente se abordan en Bolivia, construyó sólidas amistades con colegas de distintas nacionalidades y tejió una red de contactos profesionales que, en el ejercicio de la medicina, puede ser tan valiosa como el mejor de los diagnósticos.

El sello ARCU-SUR: la llave que abre el mundo

No cualquier universidad puede enviar a sus estudiantes bajo el Programa MARCA. Solo aquellas carreras que han sido previamente acreditadas y certificadas en calidad académica bajo el Sistema ARCU-SUR pueden postular a sus alumnos.

Que la carrera de Medicina de Unifranz cuente con esta acreditación es el respaldo regional que garantiza que sus egresados han sido formados bajo estándares rigurosos y comparables con los de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

“Mi proyecto de vida era ser un médico competente, con principios y con experiencia laboral. Paraguay me acercó más a ese médico que quiero ser”, reconoce Diego.

Para los estudiantes, este sello es importante porque: respalda que su carrera cumple estándares regionales de calidad; facilita la participación en programas de movilidad como MARCA; fortalece el reconocimiento académico dentro del MERCOSUR; proyecta mayor confianza ante universidades, hospitales, instituciones y empleadores de la región.

Seis años de competencias puestas a prueba

La experiencia también fue el examen más honesto del modelo educativo de Unifranz. “Apliqué todo lo que aprendí durante los seis años de carrera”, afirmó Tellez.

El método de aprendizaje basado en competencias (aprender haciendo) no solo le permitió integrarse con fluidez al sistema de salud paraguayo, sino desenvolverse con solvencia ante situaciones clínicas diversas y culturalmente distintas a las de su entorno habitual.

Un mensaje a quienes vienen detrás

Desde su regreso, Tellez tiene un mensaje claro para los estudiantes que recién ingresan a Medicina: no temer a las oportunidades que irrumpen fuera de lo conocido. “Si se les presenta una oportunidad como esta, que la aprovechen”, repite con convicción.

Su historia no es la de un privilegiado; es la de un estudiante que confió en la calidad de su universidad, apostó por el desafío y volvió convertido en un profesional con visión internacional, perspectiva regional y la experiencia irreemplazable de haber ejercido la medicina más allá de las fronteras de su país.