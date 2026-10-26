El primer empleo puede comenzar antes del título: cómo la academia impulsa las prácticas preprofesionales

Las prácticas preprofesionales permiten que los universitarios apliquen lo aprendido antes de graduarse, conozcan dinámicas reales de trabajo y desarrollen competencias para su transición al empleo. La experiencia también les ayuda a identificar fortalezas, reconocer aspectos por mejorar y comprender qué exige su futura profesión más allá del aula.

La Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sede El Alto, cuenta con más de 110 convenios activos con empresas privadas, instituciones públicas y otras organizaciones, además de alrededor de 170 estudiantes que realizan prácticas preprofesionales por semestre. La iniciativa busca que la formación académica se complemente con experiencias laborales y contacto con organizaciones que pueden convertirse en espacios de aprendizaje y desarrollo profesional.

“Las prácticas brindan al estudiante la oportunidad de observar, participar y resolver desafíos en entornos reales”, explica Iván Villarroel, coordinador de Prácticas Empresariales de Unifranz El Alto. A diferencia de los ejercicios académicos, estas experiencias los enfrentan a imprevistos, dinámicas de equipo, negociación interpersonal y presión laboral, situaciones que no siempre pueden reproducirse dentro del aula.

¿Qué aportan las prácticas preprofesionales antes de graduarse?

El primer contacto con una organización pone a prueba más que el dominio de contenidos. Adaptarse a un equipo, resolver imprevistos, cumplir plazos y comunicarse con colegas, supervisores o clientes ayuda a comprender cómo se aplican los conocimientos en contextos reales.

Estas experiencias también contribuyen al desarrollo de habilidades transversales como la proactividad, la adaptabilidad, la resiliencia, la responsabilidad y el trabajo colaborativo. Para los estudiantes, representan una oportunidad de recibir retroalimentación y construir una red de contactos profesionales antes de iniciar formalmente su búsqueda de empleo.

¿Cómo se conectan la universidad y las empresas?

La generación de oportunidades requiere más que firmar convenios. Unifranz trabaja con los denominados “socios formadores” mediante un análisis de viabilidad que busca que cada alianza contribuya al desarrollo de competencias profesionales y responda a las necesidades de las organizaciones participantes.

Este modelo permite que los estudiantes conozcan distintas culturas organizacionales y dinámicas laborales. A la vez, las empresas pueden observar cómo se desempeñan los futuros profesionales y aportar información sobre las capacidades que necesitan en sus equipos.

Villarroel señala que las organizaciones valoran tanto la base técnica de los estudiantes como su capacidad para integrarse a los equipos y responder a las exigencias del entorno. Para conocer ese desempeño, la coordinación realiza evaluaciones durante y al finalizar las prácticas, además de recoger información de las instituciones receptoras.

¿Las prácticas preprofesionales pueden convertirse en una oportunidad laboral?

Sí, en algunos casos la experiencia puede abrir una puerta al empleo. Según Villarroel, varios estudiantes han recibido ofertas laborales de las instituciones donde realizaron sus prácticas, especialmente durante los últimos semestres de su carrera, cuando las organizaciones ya han podido conocer sus capacidades y desempeño.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce el aprendizaje basado en el trabajo —que incluye prácticas, pasantías y otras modalidades de formación en entornos reales— como una vía para reducir desajustes de competencias y facilitar la transición hacia el mundo laboral. La organización destaca que estos programas requieren colaboración entre empresas, instituciones educativas y autoridades.

En esa línea, Unifranz cuenta con cinco estrellas en empleabilidad en el sistema de evaluación internacional QS Stars. Esta valoración corresponde a una dimensión específica de la calificación universitaria y no significa que cada estudiante o graduado tenga garantizado un puesto de trabajo.

¿Qué habilidades puede desarrollar un estudiante durante las prácticas?

Además de aplicar conocimientos técnicos, el estudiante puede fortalecer su comunicación, organización del tiempo, capacidad para resolver problemas, adaptación a los procedimientos internos y comprensión de las expectativas de una organización. La práctica también permite reconocer áreas en las que necesita mayor formación y orientar mejor sus siguientes pasos profesionales.

Para aprovechar la experiencia, no basta con cumplir las tareas asignadas. Es importante mostrar iniciativa, aprender de la retroalimentación, comprender los objetivos del equipo y asumir las responsabilidades con seriedad; estas conductas ayudan a transformar una práctica en una experiencia de aprendizaje más completa.

Vinculación empresarial: nuevos espacios para acercarse al mercado laboral

La universidad también promueve actividades de relacionamiento entre empresas, estudiantes y graduados. Este mes, el Talen, principal espacio de vinculación empresarial liderado por Unifranz, está prevista para el 23 de octubre, con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria a organizaciones que pueden ofrecer oportunidades laborales, prácticas y pasantías.

Ese día, más de medio centenar de empresas tendrán un puente directo con el talento humano de Unifranz y otras universidades para concretar oportunidades de empleo directo para nuevos profesionales e incluso estudiantes de últimos semestres de diversas carreras.

La empleabilidad comienza antes del título

La experiencia preprofesional puede ayudar a que la transición entre universidad y trabajo sea progresiva. En lugar de conocer por primera vez las dinámicas laborales después de graduarse, los estudiantes tienen la posibilidad de comenzar a desarrollar competencias, construir contactos y comprender las exigencias de su sector mientras todavía cuentan con acompañamiento académico.

Con más de 110 convenios activos y alrededor de 170 estudiantes en prácticas por semestre, Unifranz El Alto busca conectar el aprendizaje universitario con experiencias reales de trabajo. La empleabilidad no empieza únicamente cuando se obtiene un título, también se construye con cada reto asumido, cada competencia desarrollada y cada oportunidad de demostrar lo aprendido.