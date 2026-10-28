¿Cuál es el propósito de Futures Week? Escuchar a los jóvenes y construir el futuro sostenible de Santa Cruz

Futures Week Bolivia 2026 busca convertir las ideas de los jóvenes en propuestas para construir una Santa Cruz más sostenible, saludable, educadora, creativa y tecnológica. Impulsado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), el encuentro se realizará del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra y reunirá a estudiantes, expertos, academia, autoridades públicas y sector empresarial para analizar los desafíos de la ciudad y plantear soluciones con visión de futuro.

Para Carlos Dabdoub, vicerrector de Unifranz en Santa Cruz, el propósito central de la iniciativa es abrir la universidad a la comunidad y generar respuestas a los problemas urbanos desde la participación de quienes vivirán las consecuencias de las decisiones actuales.

“Primero, la Universidad Franz Tamayo siempre ha tenido su visión de poder abrirse a la comunidad y buscar soluciones a los problemas que tiene, en este caso, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, explicó Dabdoub en una entrevista sobre los objetivos del encuentro. “La riqueza de este evento [...] es que los protagonistas son los jóvenes. Este es el momento de escuchar a la juventud para ver cuál es el Santa Cruz que quieren llevar adelante”.

¿Por qué Futures Week pone a los jóvenes en el centro?

La iniciativa parte de una premisa: los jóvenes no deben limitarse a observar las transformaciones de sus ciudades, sino participar en las decisiones y proponer alternativas. Su experiencia cotidiana les permite identificar dificultades relacionadas con el transporte, la educación, la seguridad, el medio ambiente y el acceso a oportunidades.

Dabdoub considera que esa participación debe combinarse con orientación especializada para que las ideas puedan convertirse en proyectos. Durante Futures Week, estudiantes trabajarán con mentores y expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de formular propuestas que serán presentadas al cierre del proceso.

“Si vamos a construir o a soñar ese Santa Cruz del futuro, lógicamente los que tienen que participar son los jóvenes de ahora. No vamos a hacerlo las personas mayores”, sostuvo el vicerrector.

Esta perspectiva también está presente en el enfoque institucional de la rectora nacional de Unifranz, Verónica Ágreda de Pazos, quien ha resumido la propuesta con una idea: “El futuro no se espera, se diseña. Y para hacerlo bien, necesitamos información, reflexión y acción colectiva” .

De la prospectiva a las soluciones para la ciudad

Futures Week utiliza la prospectiva para explorar escenarios posibles, anticipar desafíos y analizar qué decisiones pueden acercar a la sociedad al futuro que desea. No consiste en predecir exactamente cómo será Santa Cruz dentro de veinte o treinta años, sino en reconocer riesgos, oportunidades y acciones que pueden comenzar en el presente.

Este enfoque coincide con el trabajo de The Millennium Project , una red internacional de investigación de futuros que promueve el análisis de desafíos globales y escenarios de largo plazo. Su participación contribuye a conectar las inquietudes locales con conocimientos y experiencias de otros contextos.

Para Dabdoub, prepararse ante los cambios tecnológicos, sociales y ambientales exige construir una ciudadanía resiliente, capaz de actuar de manera coordinada. “Necesitamos un elemento central. El primero, el de estar unidos. Segundo, el de tener objetivos claros. Y tercero, actuar”, afirmó.

La edición 2026 se desarrollará bajo el lema “Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030” y abordará cinco ejes: ciudad saludable, ciudad educadora, ciudad sostenible, ciudad creativa y ciudad tecnológica. Estas dimensiones permiten conectar temas como bienestar, educación, gestión ambiental, innovación y desarrollo urbano en una agenda común.

Fab City: una nueva visión para Santa Cruz

Uno de los desafíos planteados para esta edición es impulsar la visión de Santa Cruz como Fab City, un modelo que promueve la producción local, el aprovechamiento de recursos, la reducción de residuos y el intercambio global de conocimientos. La iniciativa requiere colaboración entre gobiernos, universidades, empresas, laboratorios de fabricación digital y ciudadanía.

Dabdoub explicó que el proyecto busca articular a esos sectores en una propuesta concreta. “Estas cuatro institucionalidades forman lo que llamo yo la tetra hélice”, señaló, en referencia al municipio, la Gobernación, el empresariado y la academia.

La apuesta amplía el propósito de Futures Week: no solo imaginar cómo podría ser la ciudad, sino reunir capacidades para avanzar hacia un desarrollo sostenible y convertir los problemas identificados por sus habitantes en oportunidades de innovación.

¿Cómo participar en Futures Week 2026?

Futures Week Bolivia 2026 se realizará del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra. Los estudiantes participarán en actividades de cocreación acompañadas por mentores, mientras que el encuentro también contempla espacios para compartir experiencias y conocer propuestas vinculadas con los desafíos urbanos.

Las unidades educativas interesadas en incorporar estudiantes pueden consultar los mecanismos de participación, y el público puede revisar la información disponible en el sitio oficial de Futures Week .

La invitación de Unifranz es a sumarse a una conversación que busca unir conocimiento, experiencia y participación ciudadana. Porque el propósito de Futures Week no termina en imaginar la Santa Cruz del futuro: consiste en escuchar a sus jóvenes, construir propuestas colectivas y empezar a tomar hoy las decisiones que permitan hacerla realidad.