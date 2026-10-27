Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa: Santa Cruz está lista para debatir el futuro del periodismo

Santa Cruz de la Sierra recibirá el Trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa los días 28, 29 y 30 de octubre de 2026. Periodistas, académicos, comunicadores y estudiantes participarán en un encuentro internacional para debatir sobre inteligencia artificial, desinformación, ética, libertad de prensa y transformación digital. La Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) será uno de los espacios centrales de las jornadas.

¿Cuándo y dónde será el Congreso Hispanoamericano de la Prensa 2026?

La edición número 30 está programada para el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre de 2026.

Según informó la organización, la inauguración tendrá lugar la mañana del 28 en el Hotel Camino Real, mientras que las siguientes sesiones se desarrollarán en las instalaciones de Unifranz Santa Cruz, sede oficial del encuentro, según la página oficial del Congreso

Esta precisión ayuda a quienes tienen previsto asistir: antes de trasladarse, conviene revisar el lugar y el horario de cada actividad. La información de sedes difundida por Fabiola Vargas distingue la jornada inaugural de las conferencias y talleres que continuarán en Unifranz.

¿Por qué el congreso reúne a periodistas de diferentes países?

El evento busca conectar experiencias profesionales y académicas de diversos contextos. Amín Cruz, presidente del Congreso Hispanoamericano de la Prensa, resumió el alcance internacional durante su presentación:

“La dimensión internacional de este congreso se refleja en la participación de conferencistas y delegaciones provenientes de diversos países de América, el Caribe, Norteamérica, Europa, entre otras regiones” — Amín Cruz.

En ese intercambio, escuchar distintas realidades es tan importante como presentar ponencias. Cruz subrayó el sentido de diálogo de la reunión:

“Llegamos también para escuchar, porque un congreso verdaderamente internacional no puede llegar a un país solamente para hablar; tiene que llegar para escuchar, aprender y compartir”, destaca Cruz.

Inteligencia artificial, desinformación y libertad de prensa: los ejes del debate

El uso de IA para crear contenidos, la detección de materiales manipulados y la necesidad de preservar el criterio editorial forman parte de los desafíos que analizará el Congreso. La rectora de Unifranz, Verónica Ágreda, lo expresó durante el anuncio del evento:

“Hemos visto cómo la inteligencia artificial y la desinformación están desafiando a todos los países de Hispanoamérica” — Verónica Ágreda.

La discusión también incorporará ética periodística, democracia, libertad de expresión y estrategias de investigación. Jannette Jacobs, directora de Comunicación y Periodismo Digital de Unifranz La Paz, explicó en el material periodístico del encuentro:

“El objetivo es abordar cómo el periodismo y la comunicación han evolucionado en los últimos años, no solo en la convergencia de los medios, sino también en el uso de la inteligencia artificial, la ética y otros temas que analizaremos en el congreso” — Jannette Jacobs.

La participación del periodista y ensayista Ignacio Ramonet está anunciada para la primera jornada, con una conferencia sobre periodismo digital y gobernanza global en la era de la inteligencia artificial.

¿Qué talleres y herramientas podrán conocer los asistentes?

Las conferencias estarán acompañadas de talleres de actualización sobre verificación de contenidos, identificación de bots, investigación periodística, comunicación estratégica y narrativas para distintas plataformas. Una publicación sobre las oportunidades de aprendizaje describe el propósito de conectar los debates con metodologías y ejercicios que resulten útiles en el trabajo profesional.

Fabiola Vargas, directora de Comunicación y Periodismo Digital de Unifranz Santa Cruz, resumió los ejes formativos en el texto original:

“Los principales ejes temáticos son la inteligencia artificial y la ética periodística, con énfasis en los desafíos y el uso responsable de estas herramientas; el periodismo de investigación y el fact-checking, mediante herramientas de verificación e investigación en profundidad; el periodismo transmedia y las nuevas narrativas, con producción convergente de contenidos para múltiples plataformas; y la comunicación estratégica y especializada, con aplicaciones tecnológicas en la comunicación institucional y en sectores estratégicos”, sostiene Vargas.

El valor de estos espacios no depende solo de conocer herramientas nuevas. También exige practicar la contrastación de fuentes, analizar los riesgos de la automatización y decidir cuándo un contenido cumple criterios suficientes de verificación.

¿Quiénes participarán y qué instituciones respaldan el encuentro?

El portal del Congreso incluye entre los invitados internacionales destacados a: Ignacio Ramonet, con una conferencia sobre periodismo digital y gobernanza global, y Leonardo Ferreira, quien dirigirá un taller sobre verificación informativa, junto a Fernando Agüero y Lissette Montolio-Payán, que abordarán las nuevas tendencias y la transformación de la profesión.

La delegación boliviana contará con referentes como Erick Torrico Villanueva, John Arandia Hurtado, Roberto Méndez Herrera, Eddy Luis Franco Nogales y Fabiola Chambi.

Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, el encuentro busca impulsar el intercambio de experiencias y analizar cómo fortalecer un periodismo capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías sin renunciar al rigor, la ética y la responsabilidad informativa.

Entre los aliados estratégicos presentados en el sitio oficial figuran la Fundación Konrad Adenauer, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el Consejo Empresarial y de Comercio Boliviano en Europa (CECBE) y ENTEL. También aparecen organizaciones profesionales de periodistas y comunicadores como entidades de respaldo.

¿Cómo inscribirse en el Congreso Hispanoamericano de la Prensa?

Las personas interesadas pueden consultar el registro oficial del XXX Congreso Hispanoamericano de la Prensa. Una entrevista publicada el 16 de octubre indicó que la participación sería gratuita con inscripción previa; sin embargo, el cupo disponible, las condiciones de ingreso y cualquier actualización deben confirmarse directamente en la plataforma de la organización.

Este congreso busca acercar la discusión internacional a quienes informan, investigan, estudian o enseñan comunicación. Frente a la aceleración tecnológica, el desafío sigue siendo el mismo: incorporar nuevas capacidades sin perder rigor, independencia, ética ni compromiso con el derecho a la información.