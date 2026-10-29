Universidad boliviana destaca a nivel internacional por su modelo educativo transformador

El modelo educativo transformador de Unifranz obtuvo proyección internacional tras aparecer en la edición especial sobre Bolivia de Panorama, publicación distribuida junto a The New Herald de Miami. La cobertura pone en relieve cómo una universidad boliviana apuesta por conectar el aprendizaje con la resolución de problemas reales, la innovación y la formación de talento preparado para competir en un entorno global.

La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) forma parte de la edición especial sobre Bolivia de Panorama, publicación distribuida junto a The New Herald de Miami el 20 de septiembre de 2026. Su presencia en este espacio editorial internacional pone en valor una propuesta académica que ha convertido la innovación, la internacionalización y la calidad educativa en pilares para transformar la formación universitaria desde Bolivia.

La publicación dedica un espacio a la propuesta educativa de Unifranz y al papel que las universidades pueden desempeñar en el desarrollo del país. A través de las reflexiones de su presidente ejecutivo, Óscar Abel Ágreda Nogales, el contenido plantea una idea central: la educación superior ya no puede limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe formar personas capaces de aplicar lo aprendido para generar soluciones concretas.

Más que una aparición en un medio internacional, la publicación proyecta el modelo educativo de una universidad boliviana ante lectores de otros países, en un contexto donde la formación de talento humano se ha convertido en un factor estratégico para la competitividad, la innovación y el desarrollo económico.

De transmitir conocimientos a resolver problemas reales

Uno de los principales planteamientos que recoge la publicación es la necesidad de transformar el papel de la universidad dentro de la sociedad. Para Ágreda, las instituciones de educación superior se están convirtiendo en una infraestructura estratégica para el desarrollo de las naciones, debido a su capacidad de formar talento, impulsar la innovación y contribuir a cerrar brechas sociales.

En esa línea, el ejecutivo sostiene que Unifranz busca alinear su propuesta académica con la solución de problemas que enfrentan las instituciones públicas, las empresas, los emprendedores y la sociedad civil. El objetivo es vincular la formación universitaria con las necesidades concretas del entorno para que los estudiantes desarrollen competencias aplicables más allá del aula.

Esta perspectiva forma parte del Modelo Educativo Transformador de Unifranz , una propuesta que integra innovación, internacionalización y aprendizaje práctico para responder a los desafíos de un mundo en constante cambio. Este enfoque también se desarrolla en la publicación sobre calidad educativa y formación de profesionales con visión global , donde la universidad explica cómo conecta el aula con el entorno y el escenario internacional.

El aprendizaje basado en proyectos constituye una de las herramientas centrales de este modelo, al enfrentar a los universitarios con desafíos reales vinculados a su futura profesión y fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas.

Tecnología e innovación para formar talento global

La publicación también pone en perspectiva los desafíos que enfrenta la educación superior ante la transformación digital. La inteligencia artificial, las plataformas virtuales y las tecnologías educativas están modificando las formas de enseñar y aprender, pero su incorporación requiere una visión que vaya más allá de la digitalización de las aulas.

En el caso de Unifranz, la apuesta comprende inversiones en inteligencia artificial, plataformas en línea y tecnologías orientadas a personalizar la experiencia educativa y ampliar las oportunidades de formación. La finalidad es que los estudiantes desarrollen capacidades para desenvolverse en entornos profesionales cada vez más digitales, sin perder de vista la aplicación práctica del conocimiento.

Esta visión también se refleja en iniciativas como el Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) , un espacio que reúne a especialistas nacionales e internacionales para debatir el futuro de la educación, así como en la creciente apuesta institucional por la internacionalización académica , uno de los ejes estratégicos que fortalecen la formación de estudiantes con proyección global.

La proyección internacional constituye otro componente de esta estrategia. En Panorama, Ágreda destaca la importancia de construir alianzas entre universidades, centros de investigación y empresas de Bolivia y Estados Unidos para impulsar proyectos conjuntos, fortalecer la investigación y ampliar las oportunidades de estudiantes e instituciones.

Un modelo educativo boliviano con proyección internacional

La presencia de Unifranz en la edición de Panorama distribuida con The New Herald traslada al escenario internacional una propuesta educativa desarrollada desde Bolivia y basada en la innovación, la formación práctica y el impacto social.

El contenido sitúa a la universidad dentro de una conversación global sobre el futuro del aprendizaje, la preparación de nuevas generaciones y el papel de las instituciones académicas en el desarrollo económico y social. En ese contexto, el talento humano aparece como un recurso estratégico para que Bolivia pueda innovar, diversificar su economía y responder a las transformaciones del mercado laboral.

Esta visión forma parte de una evolución institucional construida durante más de tres décadas, como recoge su historia de transformación educativa e innovación .

La publicación en Panorama convierte esa trayectoria en una vitrina internacional para mostrar cómo una universidad boliviana impulsa un modelo educativo transformador que integra innovación, tecnología, internacionalización y aprendizaje basado en proyectos para formar profesionales capaces de generar soluciones con impacto dentro y fuera del país.