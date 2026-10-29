Santa Cruz inaugura el trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa para debatir el futuro del periodismo

El trigésimo Congreso Hispanoamericano de la Prensa comenzó este miércoles 28 de octubre en Santa Cruz de la Sierra con un llamado a fortalecer la ética, la verificación de la información y la responsabilidad periodística frente a los desafíos de la inteligencia artificial (IA) y la desinformación. El encuentro, organizado por la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), reúne a periodistas, académicos y especialistas de distintos países hasta el 30 de octubre, bajo el lema “Transformando la comunicación global desde Santa Cruz”.

La inauguración se realizó en el hotel Camino Real y dio inicio a una agenda de conferencias y espacios de intercambio que continuará en el campus de Unifranz Santa Cruz. Según la convocatoria oficial del Congreso , los ejes centrales incluyen la innovación en la educación y el periodismo en la era de la IA, los desafíos éticos y la disputa por la verdad en el entorno digital.

Ética, verificación y responsabilidad: los desafíos de la prensa

Durante el acto inaugural, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó la labor de los medios y periodistas y expresó su respeto por el trabajo de la prensa. Su intervención puso de relieve la importancia de una actividad periodística capaz de contribuir a que los hechos sean conocidos por la sociedad.

Por su parte, Amín Cruz, presidente del Congreso Hispanoamericano de la Prensa, resaltó el valor del encuentro como espacio internacional para escuchar, aprender y compartir experiencias. También subrayó la importancia de formar comunicadores con criterio ético, capaces de responder a las transformaciones del oficio y a las nuevas demandas de las audiencias.

Roberto Méndez, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), enfatizó la verificación como principio esencial de la profesión. “Solo la verificación te hace periodista”, afirmó, en referencia a la necesidad de contrastar los datos antes de difundirlos y de proteger la credibilidad informativa frente a la circulación acelerada de contenidos en plataformas digitales.

Desde el ámbito de las telecomunicaciones, Patricia Grossman, subgerente de Comunicación Institucional de Entel, abordó la relación entre comunicación y tecnología, en un escenario donde las herramientas digitales modifican la manera de producir y distribuir información. El desafío, en este contexto, es aprovechar las innovaciones sin perder de vista la responsabilidad que implica comunicar.

Carlos Dabdoub, vicerrector de Unifranz Santa Cruz, destacó la relevancia académica y profesional del Congreso y su aporte al intercambio de conocimientos entre especialistas, periodistas y estudiantes. La participación universitaria busca acercar a las nuevas generaciones a las discusiones que están redefiniendo el ejercicio periodístico.

A su turno, Pedro Rivero Jordán, puso énfasis en los principios que sostienen el oficio: “La ética, la independencia, la responsabilidad y el compromiso irrenunciable con la verdad”. Estos valores, señaló, son fundamentales para informar con rigor, fiscalizar de manera responsable y dar voz a la ciudadanía en un ecosistema mediático en constante transformación.

Inteligencia artificial y periodismo: una agenda para los próximos días

La programación del Congreso contempla conferencias y talleres sobre verificación de datos, bots, periodismo de investigación, narrativas transmedia y comunicación estratégica. Uno de los temas destacados es el impacto de la inteligencia artificial en las rutinas periodísticas: desde la automatización de tareas hasta los riesgos de reproducir errores, sesgos o información falsa.

En una de las exposiciones académicas, el comunicador y especialista dominicano Óscar López Reyes sintetizó el papel que debe conservar el profesional frente a estas herramientas con la frase “El piloto es el periodista”. La idea plantea que la tecnología puede apoyar el trabajo informativo, pero no sustituye el criterio humano ni la responsabilidad editorial sobre lo que se publica.

El programa busca ofrecer a periodistas y estudiantes herramientas para afrontar los cambios del sector y fortalecer competencias vinculadas con el análisis de datos, la investigación y la verificación. Estos retos también han sido abordados por Unifranz en sus contenidos sobre periodismo de datos e inteligencia artificial y sobre el papel de la IA en el periodismo , donde se destaca que la revisión humana y la ética siguen siendo indispensables.

Con las actividades previstas hasta el viernes 30 de octubre, el TRIGÉSIMO Congreso Hispanoamericano de la Prensa propone convertir a Santa Cruz en un espacio de diálogo regional sobre el presente y el futuro de la comunicación. En un entorno marcado por la velocidad tecnológica y la desinformación, la verificación, la independencia y la confianza pública se mantienen como pilares de un periodismo responsable.