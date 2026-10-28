¿Qué es una ciudad educadora y por qué el aprendizaje debe salir del aula?

Aprender no ocurre únicamente en las escuelas y universidades. También sucede en los barrios, los espacios culturales, el transporte, los lugares de trabajo y los proyectos que buscan resolver problemas de una comunidad. Esta es la idea detrás de una ciudad educadora que mira al futuro, un entorno que reconoce el valor educativo de la vida cotidiana y promueve oportunidades para aprender, participar y contribuir al bienestar colectivo.

Esta mirada forma parte del eje Ciudad Educadora de Futures Week 2026 , encuentro impulsado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) que invita a jóvenes, especialistas e instituciones a imaginar futuros posibles y proponer soluciones para sus ciudades. Su enfoque plantea una pregunta fundamental: ¿cómo convertir los espacios donde vivimos en lugares que también contribuyan a nuestra formación?

“El futuro no se espera, se diseña. Y para hacerlo bien, necesitamos información, reflexión y acción colectiva”, sostiene Verónica Ágreda de Pazos , rectora nacional de Unifranz, al referirse a la importancia de anticipar los cambios y actuar desde el presente.

¿Qué significa que una ciudad también eduque?

Una ciudad educadora no reemplaza a la escuela ni a la universidad, sino que amplía las posibilidades de aprendizaje. Reconoce que las experiencias cotidianas, la cultura, la convivencia y la participación ciudadana también pueden generar conocimientos y fortalecer habilidades para la vida.

La UNESCO promueve el concepto de ciudades del aprendizaje, que movilizan recursos de distintos sectores para impulsar una educación inclusiva, desde la formación básica hasta la superior, y fomentar el aprendizaje en las familias, las comunidades y los espacios de trabajo. Esta visión también se vincula con el desarrollo sostenible y la participación de personas de todas las edades.

¿Por qué el aprendizaje debe conectarse con la vida real?

Cuando los estudiantes aplican lo que aprenden a situaciones concretas, pueden comprender mejor los problemas de su entorno, trabajar con otras personas y plantear soluciones. La experiencia práctica también les permite desarrollar pensamiento crítico, creatividad y capacidad para tomar decisiones.

Ariel Quispe , jefe de Enseñanza Aprendizaje de Unifranz El Alto , destaca el enfoque de “aprender haciendo” como una vía para conectar la formación con el entorno productivo y la comunidad. Entre los ejemplos que menciona están estudiantes que desarrollaron un videojuego para facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y otros que elaboraron un producto orientado a aliviar dolores asociados al reumatismo y la artritis.

Estas experiencias muestran cómo el conocimiento puede trascender el aula y ponerse al servicio de necesidades reales. Al trabajar en proyectos, los estudiantes también deben coordinarse, contrastar ideas y considerar aspectos como el tiempo, el presupuesto y la viabilidad de sus propuestas.

De imaginar la ciudad a proponer soluciones

Pensar una ciudad educadora implica reconocer que sus habitantes pueden participar en la construcción de respuestas a desafíos compartidos. La movilidad, el cuidado del medioambiente, la salud, la convivencia y el acceso al conocimiento son algunos de los ámbitos en los que la colaboración entre jóvenes, instituciones y comunidades puede generar cambios.

En ese proceso, la prospectiva permite explorar escenarios posibles y deseables para orientar las decisiones del presente. No se trata de predecir exactamente qué ocurrirá, sino de analizar tendencias, identificar señales de cambio y pensar qué acciones pueden contribuir a construir el futuro que una sociedad desea.

Futures Week 2026: aprender a construir futuros posibles

El Futures Week 2026 se realizará del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra bajo el concepto “Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030” . El encuentro reúne a jóvenes, especialistas e instituciones para analizar desafíos y diseñar propuestas desde cinco ejes: Ciudad Saludable, Ciudad Educadora, Ciudad Sostenible, Ciudad Creativa y Ciudad Tecnológica.

Guillermo Gándara , director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER) , destaca el papel de los jóvenes en este proceso: “Eventos como el Futures Week demuestran que la juventud es el motor de la innovación y del cuidado del entorno. Es alentador ver cómo los estudiantes se comprometen con la construcción de un futuro más consciente y sostenible”.

El encuentro contará con especialistas nacionales e internacionales que compartirán experiencias sobre prospectiva, fabricación digital, innovación, sostenibilidad y planificación urbana. Entre los invitados figura Gándara, vinculado a RIBER, junto con otros referentes de la fabricación digital.

Con iniciativas como esta, el aprendizaje se vincula con la reflexión colectiva y la búsqueda de soluciones para los desafíos urbanos. La ciudad deja de ser únicamente el lugar donde transcurre la vida y se convierte también en un espacio para aprender, participar y transformar el entorno.