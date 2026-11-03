Futures Week 2026: cuatro días para imaginar y construir las ciudades sostenibles del futuro

Expertos internacionales, autoridades, académicos y jóvenes se reunirán del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz para compartir conocimientos, participar en talleres de innovación y presentar propuestas sobre el futuro de la ciudad. Con el concepto Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030, Futures Week Bolivia 2026 propone una agenda que combina prospectiva, fabricación digital, educación, sostenibilidad y participación ciudadana. La Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sede Santa Cruz, será el escenario de cuatro jornadas de actividades que conectarán el análisis de los desafíos urbanos con la creación de soluciones.

La programación contempla ponencias, paneles de expertos, master classes, talleres de fabricación digital, una presentación editorial y un desfile de moda sostenible. El encuentro también impulsará la visión de Santa Cruz como Fab City, una iniciativa que busca fortalecer la producción local, reducir residuos y conectar a la ciudad con redes internacionales de conocimiento e innovación.

Inauguración y cinco ejes para pensar Santa Cruz

La primera jornada, el martes 3 de noviembre, comenzará con la inauguración institucional en el auditorio de Unifranz, con palabras de Carlos Dabdoub, vicerrector de la sede Santa Cruz; una representación juvenil; Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de Unifranz; y Carlos Manuel Saavedra, alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Luego se desarrollará el bloque “2030 construyendo futuros”, organizado en cinco espacios simultáneos: ciudad saludable, ciudad educadora, ciudad creativa, ciudad sostenible y ciudad tecnológica. Cada eje abordará preguntas relacionadas con la vida urbana: desde el impacto del agua, el aire y la alimentación en la salud, hasta la inclusión digital, la creatividad como oportunidad económica y las decisiones ambientales que condicionarán el futuro.

Las actividades estarán a cargo de especialistas de Unifranz y expertos invitados. Entre ellos figuran Raiza Viera, Sara Yoshino, Luz Estrella Canido, Gabriel García Tardío y Marcelo Pacheco, junto con Grace Karim Schwan, Henry Joel Sánchez, Carmen Elena Gutiérrez, Silvana Tabata Espinoza y Hayashi Rafael Núñez, quienes acompañarán los procesos de simbiocreación.

Talleres y master classes: aprender haciendo

La fabricación digital tendrá un espacio propio en el Fab Lab Santa Cruz, con dos talleres que se desarrollarán durante las jornadas del 3, 4 y 5 de noviembre. El primero, Fabricademy: Biomateriales, explorará materiales y alternativas vinculadas con el diseño sostenible. El segundo, Fab Academy: Prototipado de soluciones para ciudades sostenibles, permitirá trabajar en la creación de prototipos frente a desafíos urbanos. Participarán Grecia Bello, Jorge Pazos y Valeria Rivero, integrantes del ecosistema Fab Lab Santa Cruz.

La prospectiva también será parte de la formación. El martes 3, Guillermo Gándara, director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), dictará la master class Prospectiva en el aula: métodos para explorar futuros y formar pensamiento anticipatorio. El jueves 5 volverá con ¿Y si el futuro lo diseñas tú? Herramientas para imaginar y construir lo que viene, dirigida a quienes buscan comprender cómo anticipar escenarios y convertirlos en decisiones.

El encuentro central: ciudades inteligentes y sostenibles

El miércoles 4 de noviembre, a las 19:00, el salón Chané de Fexpocruz será sede del Main Event: Ciudades inteligentes y sostenibles, uno de los momentos centrales de Futures Week.

La agenda incluye tres ponencias internacionales y nacionales: Beno Juárez, cofundador de Fab Lab Perú y de la Red Latinoamericana de Fab Labs, hablará sobre cómo hacer sostenibles los espacios urbanos; Valeria Rivero abordará el uso de tecnología para transformar residuos en recursos; y Ana Sancho, responsable del Plan Estratégico de Bilbao Metrópoli-30, presentará la experiencia del área metropolitana de Bilbao.

A continuación, el panel Del pacto a la acción: la alianza que construirá la Santa Cruz del futuro reunirá a representantes del gobierno municipal, el sector empresarial, organismos internacionales y la academia. Moderado por Carlos Dabdoub, contará con Carlos Manuel Saavedra, Carlos Krutzfeldt, Marcelo Arroyo, Claudia Fernández y Ana Sancho.

La jornada concluirá con la lectura de un memorando de intenciones y la firma del comité impulsor de Santa Cruz como Fab City. Además, al mediodía se presentará el libro El Estado del Futuro 20.0, con la participación de Guillermo Gándara y Verónica Ágreda de Pazos.

Moda sostenible y propuestas juveniles

El jueves 5, además de continuar los espacios de trabajo por los cinco ejes y los talleres de fabricación digital, se realizará el desfile Hack Fashion, a las 19:00, en el rooftop del campus Unifranz. La actividad presentará creaciones de jóvenes diseñadores y conectará moda, experimentación y sostenibilidad.

El viernes 6 estará dedicado a mostrar los resultados del proceso de cocreación. Desde las 09:00, estudiantes presentarán propuestas para una ciudad saludable, educadora, creativa, sostenible y tecnológica. También se expondrán los resultados de los talleres de biomateriales y prototipado, antes de entregar un documento con las iniciativas a las autoridades y realizar la clausura institucional.

La programación cerrará esa noche con FuckUp Nights Santa Cruz, edición GreenTech 404, que reunirá experiencias vinculadas con innovación y emprendimientos tecnológicos y sostenibles, con intervenciones de Valeria Rivero, Fabiola Llanquipacha y Michelle Mattinen.

Una invitación a construir el futuro desde hoy

Futures Week Bolivia 2026 busca conectar experiencias internacionales con las necesidades de Santa Cruz y demostrar que la transformación urbana requiere colaboración entre jóvenes, instituciones, empresas y universidades. La iniciativa se articula con redes como The Millennium Project, dedicada a explorar desafíos y escenarios de futuro, y la Fab Foundation, que impulsa el acceso a la fabricación digital.

El encuentro se realizará del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra. La ciudadanía, estudiantes, docentes y representantes de instituciones pueden consultar la programación y los mecanismos de participación en el sitio oficial de Futures Week. La invitación es a ser parte de cuatro jornadas para compartir ideas, aprender, experimentar y contribuir a las decisiones que definirán las ciudades del mañana.