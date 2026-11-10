Intercambio académico en México: Alexandra Terrazas cuenta su experiencia en la Ibero Puebla

“Vine a estudiar a México mediante Unifranz” cuenta Alexandra Terrazas Domínguez, estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), en Bolivia. “Postulé a bastantes universidades, pero al final me decidí por la Ibero, ya que quería conocer un nuevo método de aprendizaje y quería vivir nuevas experiencias”, sostiene.

Alexandra al momento de decidir vivir una experiencia de internacionalización postuló a bastantes universidades antes de quedarse con una. No eligió la más cercana ni la más conocida, eligió la que le prometía otra manera de aprender. Hoy estudia en Puebla, México, en la Universidad Iberoamericana, a miles de kilómetros de La Paz y lejos de la rutina que conocía.

“Al principio da miedo, pero es una experiencia que te va a ayudar a crecer tanto en lo académico como en lo personal”, dice Alexandra.

Lo primero que hace es nombrar el miedo, estar lejos de casa no es sencillo. No promete que todo sea fácil, promete la adaptabilidad y mucho aprendizaje. Su idea de crecimiento se basa en el rendimiento académico y en cómo una persona enfrenta la vida diaria en un país desconocido.

Lo llamativo de cómo eligió la universidad a la que iría es que no habla de rankings ni de comodidad. Habla de método, de la manera de aprender. Esa curiosidad por cambiar de aula es la que mueve a muchos estudiantes de Ingeniería Comercial, una carrera donde los mercados son distintos según el país. La estudiante dejó lo conocido porque quería saber cómo se enseña lo mismo desde otro lugar.

“Esperaba aprender una nueva forma de estudiar, hacer amigos y vivir nuevas experiencias y la verdad es que se está cumpliendo bastante, es una experiencia diferente y muy bonita”, cuenta Ale.

No habla de una experiencia perfecta sino de una experiencia distinta, que es lo que muchos estudiantes buscan cuando cruzan una frontera. Cambiar de ciudad y de país obliga a empezar de cero con las cosas más simples. Alexandra enfrentó ese tramo lejos de su casa y de las personas que conoce.

“Yo considero que lo más difícil de adaptarme fue alejarme de mi familia y empezar una rutina totalmente nueva, pero con el tiempo te vas adaptando y eso te enseña a ser más independiente”, dice.

La distancia con la familia pesa, pero también obliga a las y los estudiantes a ser más independientes y resolver problemas cotidianos que atraviesan. Alexandra no lo presenta como un sacrificio sino como un aprendizaje que se va asentando con las semanas. Esa independencia es un aprendizaje que se quedará con ella cuando regrese a Bolivia y a su ciudad, La Paz.

Una de las diferencias que más le llamaron la atención está en la sala de clases. Ingeniería Comercial forma para tomar decisiones y las decisiones se discuten antes de tomarse. Según Alexandra, en la Ibero se toma muy en cuenta la participación, porque “no es solo escuchar al docente, sino analizar y dar tu opinión”.

Para una estudiante de Ingeniería Comercial ese entrenamiento vale mucho, porque en un negocio real las ideas hay que sostenerlas frente a otros. Se encontró con un modelo que le pide análisis propio y no solo apuntes bien tomados. Es un cambio de hábito que puede acompañarla en su vida profesional.

“Para mí es un gusto que estudiantes de intercambio estén en mi clase”, dice Juan Arturo Blanco, profesor en la Ibero Puebla.

Blanco es doctor en Economía Social y Solidaria e imparte la clase de Estrategia Comercial, una materia que Alexandra toma durante su intercambio. Por su nombre, la asignatura apunta a los negocios más allá de las fronteras. En su salón aprenden estudiantes mexicanos con alumnos extranjeros, como ella.

El docente enseña una materia que se alimenta de miradas y realidades distintas. Que un profesor reciba con gusto a quienes vienen de otros países habla de una cultura de aula abierta. Esa actitud ayuda a que el estudiante de intercambio se sienta parte del grupo y no un visitante.

“Siento que los estudiantes de intercambio enriquecen mi clase y nos ayudan a aprender a todos, tanto al profesor como a los estudiantes. Alexandra es una excelente alumna que ha estado participando y ha estado enriqueciendo mi clase”, afirma el docente.

Alexandra se pudo adaptar al modelo de aprendizaje de la Ibero Puebla como lo indica su docente. ¿Y cómo le sirve todo esto en su carrera? Una ingeniero comercial trabaja con mercados, costos, ventas y decisiones, y una materia como esta le muestra cómo cambia todo eso cuando la empresa quiere formar alianzas en el exterior. La estudiante cursa la materia rodeada de compañeros mexicanos y de otros países, así que cada ejemplo viene con otro punto de vista. Y al tener que opinar en clase, practica algo que va a usar siempre, explicar una idea y sostenerla.

El crecimiento académico y el personal van juntos cuando se aplica al programa de Internacionalización, y vale la pena atravesar diferentes retos para llegar a ese resultado. Para las y los estudiantes de Unifranz que estén pensando en postular a una universidad de otro país.

La internacionalización es un pilar esencial en el modelo educativo de Unifranz. El objetivo es que los graduados no solo sean capaces de resolver problemas locales, sino también que cuenten con las competencias necesarias para desenvolverse en escenarios internacionales. Con el fin de alcanzar este propósito, Unifranz ha establecido más de 70 alianzas con instituciones internacionales y promueve la movilidad académica, lo que permite que sus estudiantes adquieran una visión global.

Alexandra les deja un mensaje como alguien que ya cruzó la línea y no se arrepiente.

“Anímense, al principio da miedo, pero es una experiencia que te va a ayudar a crecer tanto en lo académico como en lo personal y que vale, totalmente, la pena vivir”, recomienda la estudiante.