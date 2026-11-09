Hack Fashion en Bolivia: jóvenes diseñadores transforman residuos en moda sostenible

Residuos de yerba mate y plátano utilizadas en experimentos con biocuero; tallos de plátano convertidos en fibra; y piezas con impresión 3D y electrónica. Estas propuestas marcaron la experiencia de Hack Fashion 2026, un desfile de moda sostenible que reunió diseño, tecnología e identidad boliviana en Santa Cruz de la Sierra.

“Nuestro Hack Fashion es un desfile local que busca demostrar cómo, a través de la imaginación y la creatividad, podemos transformar residuos en propuestas de moda sostenible”, sostiene Jorge Pazos, director de FabLab Santa Cruz de Unifranz.

La pasarela formó parte de Futures Week Bolivia 2026, realizado del 3 al 6 de noviembre bajo el lema “Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030”. El desfile estuvo programado para la noche del jueves 5 de noviembre, en el rooftop de Unifranz Santa Cruz; donde las diseñadoras presentaron sus colecciones y compartieron las experiencias, los procesos creativos y la experimentación con biomateriales y tecnología que dieron forma a sus propuestas de moda sostenible.

¿Qué materiales se utilizaron en Hack Fashion 2026?

Las propuestas descritas por sus creadoras recurrieron a biomateriales de origen vegetal, fibra recuperada de residuos agrícolas y técnicas de fabricación digital. Los materiales no se presentaron como sustitutos universales de los textiles tradicionales: cada pieza fue una oportunidad de explorar texturas, formas, acabados y posibilidades de uso.

“Buscamos demostrar que no solo podemos utilizar materiales sintéticos que generan contaminación, sino que también existen alternativas sostenibles, vinculadas principalmente con la economía circular”, explica Fabiana Méndez, diseñadora participante y estudiante de Bioquímica y Farmacia en Unifranz.

Los diseños tomaron como referencias los cuatro ecosistemas bolivianos: la puna, la Chiquitanía, la Amazonía y los Yungas. Entre sus creaciones Méndez mencionó de una prenda inspirada en una serpiente amazónica y en referencia a los problemas como los incendios forestales y la cacería.

Biocuero con cáscaras de naranja: cómo se explora su uso en prendas

Según Méndez, su proceso de experimentación emplea cáscaras de naranja, yerba mate y plátano como materias primas para desarrollar superficies similares al cuero. Estos insumos se preparan y secan; la formulación y el tratamiento influyen en la textura y la flexibilidad del material.

La distinción importa para comunicar la innovación con rigor. Que un material sea de origen vegetal abre nuevas posibilidades, cuyo valor ambiental también depende de los insumos, la energía utilizada, su durabilidad y disposición final. Se debe considerar todo su ciclo de vida contribuya a impulsar propuestas responsables y una innovación con impacto positivo.

Esa mirada de ciclo de vida coincide con las orientaciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Impresión 3D y electrónica: cómo se conectaron moda y tecnología

Antonella Blanco, dentro de las participantes del programa oficial del evento, desarrolló diseños en colores rojos, negros y carmesí, con estructuras impresas en 3D, detalles de apariencia cristalina y elementos electrónicos. La experimentación incluyó también cristalización y upcycling, es decir, la transformación de prendas y materiales existentes en creaciones de nuevo valor.

“Lo que se busca claramente es innovar y encontrar nuevas formas de aplicar estos materiales. En Santa Cruz no se habían realizado desfiles de este tipo y, además, se han incorporado biocueros, impresión 3D y otros materiales alternativos”, enfatiza Blanco, diseñadora participante en Hack Fashion.

Además, Antonella explicó que: “los trajes impresos en 3D pueden utilizarse como accesorios”. Su testimonio apunta a las aplicaciones concretas de la tecnología.

El sitio oficial del encuentro identifica a las dos diseñadoras entre los doce diseñadores participantes además de: Daniela Rodriguez, Davita Vasquez, Luis Garcia, Jhasminia Rojas, Jhoselyn Mamani, Maria Plaza, Moira Moruco, Maria Vargas, Elvis Payrumani y Yuri Tomori

Fibra de tallo de plátano: reutilización y trabajo con artesanas

Lisbeth Cerezo, diseñadora y cofundadora de Musatropía, explicó que el tallo de plátano, habitualmente tratado como residuo agrícola, puede utilizarse para obtener fibras mediante extracción mecánica. Según su descripción, el material tiene aplicaciones en antifaces, tapicería, detalles de vestuario y objetos decorativos.

“Trabajamos directamente con mujeres artesanas de Santa Cruz y Cochabamba, así como con diseñadores del interior y del exterior. Ahora estamos ampliando esta colaboración hacia el ámbito de la moda”, destaca Cerezo.

La inclusión de mano de obra artesanal integra conocimientos tradicionales, exploración de materiales y colaboración entre sectores. Estas alianzas abren oportunidades para enriquecer el diseño, fortalecer los saberes locales y explorar nuevas aplicaciones de la moda sostenible, conectando la creatividad con el trabajo artesanal.

¿Cuándo puede considerarse sostenible una prenda experimental?

La experimentación con residuos y herramientas digitales abre alternativas al diseño convencional, aunque requiere una evaluación ambiental completa. La Fundación Ellen MacArthur plantea una moda circular basada en prendas duraderas, reparables y susceptibles de reutilización o transformación, además de materiales seguros y sistemas para recuperarlos después de su uso.

La evaluación de las piezas desarrolladas para Hack Fashion permite reconocer el potencial de la innovación textil. Considerar aspectos como la composición, los insumos, la durabilidad y la disposición final de los materiales contribuye a orientar futuras mejoras y fortalecer el enfoque sostenible de las propuestas presentadas en el desfile.

Hack Fashion y Futures Week: creatividad para imaginar ciudades sostenibles

En el marco del Futures Week 2026, el desfile de moda se desarrolló en un encuentro que abordó cinco dimensiones de ciudad: saludable, educadora, creativa, sostenible y tecnológica. El programa incluyó sesiones de Fabricademy: Biomateriales y de Fab Academy: Prototipado de soluciones, que conectaron la experimentación con materiales y la fabricación digital.

En la antesala del desfile, la publicación anterior explicó las técnicas y la programación. Las creadoras mostraron aplicaciones concretas de ese planteamiento: biocuero elaborado a partir de insumos vegetales, fibra de tallo de plátano y accesorios experimentales con tecnología.

Hack Fashion plantea un reto para la moda en Bolivia: transformar materiales descartados en diseños duraderos sin perder identidad cultural. Las creadoras muestran posibilidades; medir su sostenibilidad y viabilidad será el siguiente paso.