El Estado del Futuro 20.0: una hoja de ruta para anticipar los desafíos globales y pensar la Bolivia de 2050

¿Cómo puede Bolivia anticiparse a los grandes desafíos globales y tomar decisiones para construir el futuro que desea? Esta pregunta atraviesa El Estado del Futuro 20.0, el informe presentado este miércoles 4 de noviembre en Santa Cruz, en el marco de Futures Week 2026. La publicación reúne el análisis de especialistas de distintas partes del mundo y plantea escenarios sobre los problemas que marcarán el rumbo de la humanidad.

La presentación estuvo a cargo de Guillermo Gándara, director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), quien explicó los principales hallazgos de esta edición. Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destacó la importancia de acercar el conocimiento sobre los futuros posibles a los espacios donde se toman decisiones, se diseñan políticas públicas y se generan oportunidades para las nuevas generaciones.

Quince desafíos para comprender el futuro

El Estado del Futuro 20.0 es una publicación de The Millennium Project, una iniciativa internacional que estudia los grandes desafíos de la humanidad mediante el trabajo colaborativo de expertos, instituciones y nodos distribuidos en diferentes países. La edición presentada recoge dos décadas de evolución de este informe y propone una mirada global sobre las tendencias que pueden transformar las sociedades.

El documento está organizado en siete capítulos y examina 15 desafíos globales: el desarrollo sostenible y el cambio climático, el acceso al agua, el crecimiento de la población, la democracia, la toma de decisiones, las tecnologías de la información, la desigualdad, la salud, la educación, la paz y los conflictos, la situación de las mujeres, el crimen organizado transnacional, la energía, la ciencia y la tecnología, y la ética global.

Uno de sus principales instrumentos es el Índice del Estado del Futuro (SOFI, por sus siglas en inglés), que analiza 29 variables mediante información cuantitativa y cualitativa, además de consultas a especialistas. Según explicó Gándara, el análisis identifica avances en el 55% de esas variables, mientras que el 45% restante muestra estancamiento o retrocesos.

Entre los progresos se encuentran mejoras en salud, educación, esperanza de vida, conectividad y reducción de la pobreza. Sin embargo, estos avances conviven con riesgos como el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, los conflictos y la concentración de la riqueza. A estos factores se suma el desafío de establecer mecanismos de gobernanza para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

El informe plantea que las condiciones de vida podrían mejorar hacia 2035, pero advierte que ese escenario dependerá de las decisiones que se tomen en el presente, especialmente en materia ambiental, tecnológica y de cooperación internacional. Para Gándara, la prospectiva no consiste en adivinar lo que ocurrirá, sino en explorar escenarios posibles y prepararse para actuar.

Bolivia necesita construir una visión de largo plazo

Durante la presentación, Gándara propuso que Bolivia pueda desarrollar un índice SOFI adaptado a su propia realidad, capaz de medir tendencias y aportar información para orientar decisiones nacionales. También planteó la importancia de trabajar con una perspectiva que vaya más allá de los ciclos políticos y permita imaginar objetivos compartidos hacia 2050 o 2060.

“El mayor riesgo no es tomar decisiones equivocadas sobre el futuro. El mayor riesgo es no tomar ninguna decisión”, señaló el especialista. Desde esta perspectiva, el informe funciona como una herramienta para identificar oportunidades, reconocer amenazas y diseñar estrategias antes de que los problemas se vuelvan más difíciles de resolver.

Ágreda coincidió en que la prospectiva debe traducirse en acciones concretas. La rectora destacó que anticipar escenarios implica reconocer señales de cambio, comprender las transformaciones sociales y tecnológicas y preparar respuestas desde la academia, las instituciones y la sociedad. También subrayó la necesidad de que las nuevas generaciones participen en la construcción de soluciones y en la formulación de políticas públicas relacionadas con sus propias necesidades y expectativas.

Futures Week: del análisis global a las soluciones para las ciudades

La presentación de El Estado del Futuro 20.0 forma parte de Futures Week Bolivia 2026, encuentro organizado por Unifranz del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz, bajo el concepto “Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030”. La iniciativa reúne a jóvenes, especialistas internacionales, representantes del sector público y privado, académicos e innovadores para explorar escenarios y desarrollar propuestas frente a los desafíos urbanos. Su agenda se organiza en cinco ejes: ciudad saludable, educadora, creativa, sostenible y tecnológica.

Este miércoles, además de la presentación del libro, el programa contempla sesiones de trabajo sobre esos cinco ejes en el campus de Unifranz y talleres de fabricación digital en el Fab Lab Santa Cruz, enfocados en biomateriales y prototipado de soluciones para ciudades sostenibles. La jornada continuará con el encuentro central “Ciudades inteligentes y sostenibles”, desde las 19:00 en el salón Chané de Fexpocruz, con ponencias sobre inteligencia ancestral, transformación de residuos en recursos y experiencias de planificación urbana, además de un panel dedicado a las alianzas necesarias para construir la Santa Cruz del futuro. La noche concluirá con la lectura de un memorando de intenciones y la firma del comité impulsor de Santa Cruz como Fab City.

Las actividades continuarán este jueves 5 de noviembre con nuevas sesiones sobre los cinco ejes de ciudad y talleres de fabricación digital en el Fab Lab. Por la tarde, Guillermo Gándara ofrecerá la master class “¿Y si el futuro lo diseñas tú?”, centrada en herramientas para imaginar y construir escenarios futuros. La jornada cerrará con Hack Fashion, un desfile de moda sostenible que busca vincular creatividad, diseño e innovación con prácticas responsables.

Así, Futures Week conecta la reflexión sobre los grandes desafíos globales con experiencias de aprendizaje, experimentación y participación ciudadana. La publicación de El Estado del Futuro 20.0 aporta una perspectiva internacional a esa conversación, pero también deja una tarea para Bolivia: convertir el conocimiento sobre los futuros posibles en decisiones, proyectos y políticas capaces de mejorar la vida de las próximas generaciones.

Más información sobre la agenda y las actividades de Futures Week 2026 está disponible en futuresweek.org.