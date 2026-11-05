Hack Fashion 2026: desfile de moda sostenible con biomateriales en Santa Cruz

El jueves 5 de noviembre de 2026, a las 19:00, el rooftop de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), en Santa Cruz de la Sierra, será el escenario de Hack Fashion. El desfile forma parte de Futures Week Bolivia 2026 y propone explorar la moda sostenible mediante biomateriales, reutilización de prendas y fabricación digital. La programación difundida por Unifranz confirma la fecha, la hora de inicio y la sede.

Según la información proporcionada por FabLab Santa Cruz, se prevé presentar alrededor de 20 prendas inspiradas en la fauna boliviana, con recursos como luces, componentes electrónicos y movimiento. La cifra y las características corresponden a la propuesta anunciada y deberán comprobarse una vez concluida la actividad.

“Tendremos nuestro Hack Fashion, un desfile local que busca demostrar cómo, a través de la imaginación y la creatividad, podemos transformar residuos en propuestas de moda sostenible”, sostiene Jorge Pazos, director de FabLab Santa Cruz de Unifranz, en previas al desfile.

¿Qué es Hack Fashion y qué presentará la pasarela?

Hack Fashion es una experiencia de diseño y experimentación que busca convertir materiales reutilizados y propuestas con biomateriales en piezas de moda. En lugar de centrarse solo en tendencias o colecciones comerciales, la iniciativa pone a prueba cómo integrar creatividad, nuevas técnicas de fabricación y una reflexión sobre el uso de recursos.

El sitio oficial de Futures Week identifica a 12 participantes de diseño: Antonella Blanco, Daniela Rodriguez, Davita Vasquez, Fabiana Mendez, Luis Garcia, Jhasminia Rojas, Jhoselyn Mamani, Maria Plaza, Moira Moruco, Maria Vargas, Elvis Payrumani y Yuri Tomori. El registro oficial ofrece además sus nombres completos.

La propuesta reunirá piezas concebidas desde la experimentación textil y tecnológica. El formato de desfile permitirá mostrar cómo cambian las posibilidades del diseño cuando se combinan formas, materiales no convencionales, iluminación y movimiento; los resultados concretos se conocerán durante la presentación.

Biomateriales y upcycling: ¿qué diferencia hay?

Los biomateriales son materiales vinculados con materias primas de origen biológico o procesos biológicos, cuyas propiedades dependen de su composición y tratamiento. En moda pueden utilizarse para investigar superficies, texturas y aplicaciones alternativas; su origen no demuestra por sí solo que una prenda sea biodegradable, segura o de bajo impacto.

El upcycling, por su parte, consiste en transformar productos o materiales existentes en creaciones de nuevo uso o valor, sin depender únicamente de fabricar desde materias primas nuevas. Este enfoque se relaciona con la visión de moda circular de la Fundación Ellen MacArthur, que propone prolongar la vida útil de los textiles mediante reparación, reutilización y rediseño.

“Las prendas incorporarán elementos electrónicos, luces y movimiento, además de técnicas de upcycling, que permiten reutilizar ropa antigua y darle una nueva vida mediante el diseño y la creatividad”, destaca Pazos.

Por eso, hablar de moda sostenible requiere diferenciar la intención del proyecto de sus resultados medibles: la procedencia de los insumos, la durabilidad, el mantenimiento, la reutilización posterior y el destino final de cada prenda también importan.

La fabricación digital amplía las herramientas del diseño

El diseño digital, el corte láser y la exploración con biocueros y biomateriales permiten experimentar con estructuras, patrones y acabados. El objetivo formativo no es solo producir una prenda, sino documentar decisiones, probar materiales, detectar límites técnicos y aprender de la combinación entre diseño y tecnología.

“Inclusive (los biomateriales), se ve en aplicaciones como en moda, que es un área que estamos experimentando en el Futures Week 2026 justo con la presentación del Hack Fashion”, afirma Grecia Bello, coordinadora de investigación de FabLab Santa Cruz.

La agenda institucional de Futures Week 2026 incluye talleres de Fabricademy: Biomateriales y Fab Academy: Prototipado de soluciones para ciudades sostenibles. Grecia Bello, Jorge Pazos y Valeria Rivero aparecen asociados a estas actividades, que conectan la investigación de materiales con aplicaciones concretas.

Unifranz también ha documentado experiencias académicas con bioplásticos para accesorios de moda, útiles como contexto de investigación; no deben confundirse con los materiales específicos de las prendas que presentará Hack Fashion.

¿Cuándo y dónde se realizará Hack Fashion 2026?

Fecha: jueves 5 de noviembre de 2026. Horario de inicio: 19:00. Lugar: rooftop del campus Unifranz Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La duración hasta las 20:30 y la ubicación exacta dentro del edificio aparecen en el material de origen, pero se recomienda confirmarlas directamente con la organización antes de divulgar información logística adicional.

El desfile integra Futures Week Bolivia 2026, que se desarrolla del 3 al 6 de noviembre bajo el concepto “Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030”. El encuentro contempla espacios dedicados a ciudad saludable, educadora, creativa, sostenible y tecnológica. La programación general puede consultarse en el sitio oficial; los mecanismos de acceso específicos al desfile deben verificarse con los organizadores.

¿Cómo se relaciona la moda con las ciudades sostenibles?

Transformar ropa existente y explorar nuevos materiales ayuda a plantear preguntas sobre la cantidad de recursos que utiliza la moda y el destino de sus residuos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que la transición a modelos textiles circulares exige cambios en el diseño, la producción, el consumo y la gestión de residuos; una pasarela experimental, por sí misma, no acredita una reducción cuantificable del impacto ambiental.

Hack Fashion sitúa esas preguntas en un espacio de creación: ¿qué puede hacerse con materiales en desuso?, ¿cómo se combinan oficios y herramientas digitales?, ¿qué usos podrían tener los nuevos desarrollos? Más que anticipar resultados, el desfile invita a observar el proceso y discutir el papel del diseño en un futuro urbano más sostenible.