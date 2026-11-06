Futures Week 2026: jóvenes y expertos trazan propuestas para una Santa Cruz sostenible

¿Cómo transformar los problemas de una ciudad en ideas que puedan convertirse en proyectos? En Futures Week Bolivia 2026 jóvenes, especialistas, autoridades y representantes de instituciones trabajan esa pregunta del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra. La agenda combina participación juvenil, innovación y planificación bajo el lema “Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030”.

El Main Event “Ciudades inteligentes y sostenibles”, celebrado el miércoles 4 de noviembre en Fexpocruz, puso sobre la mesa tres desafíos: gestionar mejor los residuos, aprovechar conocimientos locales y crear alianzas que den continuidad a las propuestas. La jornada incluyó además la firma de un Memorando de Intenciones para impulsar a Santa Cruz hacia el modelo Fab City y la conformación de un Comité Impulsor.

¿Qué propone Futures Week 2026 para Santa Cruz?

El encuentro organiza la reflexión en cinco dimensiones —ciudad saludable, educadora, creativa, sostenible y tecnológica— para analizar problemas como el acceso al agua, la calidad del aire, la movilidad, la inclusión digital, la energía y los residuos. Los estudiantes identifican desafíos de sus comunidades y ensayan respuestas mediante simbiocreación, talleres de prototipado y trabajo colaborativo.

La rectora nacional de Unifranz, Verónica Ágreda de Pazos, recordó que la iniciativa comenzó en 2018 y que en esta edición se forman nuevos grupos de jóvenes. “Parece mentira que ahora estemos formando la cuarta generación”, expresó. Según la información recogida durante el encuentro, participan personas desde los 17 años y hay representación de 24 municipios.

La cobertura de la inauguración subraya que las propuestas juveniles buscan servir como insumos para discutir la planificación territorial. Su alcance dependerá de que las autoridades e instituciones den seguimiento a las iniciativas después de las jornadas.

De los residuos a la energía: el reto de una ciudad inteligente

La gestión de residuos fue uno de los ejes de la conversación. Valeria Rivero, coordinadora regional de Fab Lab Santa Cruz y CEO de UNECO Energy, estimó que Santa Cruz genera alrededor de una cuarta parte de la basura del país. Se trata de una cifra expuesta por la especialista.

Rivero destacó que los residuos orgánicos pueden aprovecharse mediante procesos como la biodigestión para producir biogás. Más que incorporar tecnología por sí sola, sostuvo, se trata de diseñar sistemas capaces de reducir desperdicios, recuperar recursos y atender necesidades concretas de la población.

“Una ciudad no es segura ni inteligente por la cantidad de sensores que tiene, sino por la cantidad de residuos y energía que sabe gestionar de forma inteligente”, sostiene Valeria Rivero.

La idea invita a evaluar soluciones por sus resultados y viabilidad. Una propuesta sobre residuos debe considerar volúmenes, costos, seguridad, operación y mecanismos de evaluación: innovar no equivale automáticamente a demostrar impacto.

Saberes ancestrales y tecnología: una combinación para innovar

Beno Juárez, cofundador de Fab Lab Perú, propuso recuperar conocimientos que han sido desplazados del debate tecnológico, especialmente los saberes ancestrales y la observación de los procesos naturales. Para el especialista, la innovación puede articular inteligencia ambiental, ancestral y artificial, en lugar de enfrentar esos ámbitos.

“Esto nos lleva a entender la naturaleza no como un material o un recurso, sino como una cocreadora que tiene implícita muchísima sabiduría acumulada durante millones de años”, destaca Beno Juárez, cofundador de Fab Lab Perú.

En el marco de los talleres de fabricación digital del encuentro esta perspectiva plantea un reto formativo: investigar el contexto antes de diseñar un prototipo, dialogar con las comunidades y comprobar si la alternativa responde realmente al problema identificado.

Bilbao y la importancia de construir una visión compartida

Ana Sancho, responsable del Plan Estratégico de Bilbao Metrópoli-30, llevó al encuentro la experiencia de una ciudad que ha trabajado estrategias de transformación urbana. Su planteamiento destacó el valor de la historia, las instituciones, las empresas y las redes de confianza, pero también la necesidad de coordinarlas alrededor de objetivos comunes.

“Hoy en día, nuestras ciudades afrontan nuevos desafíos: la transición ecológica, la transformación tecnológica, la vivienda y el enriquecimiento. Tenemos que desarrollar proyectos compartidos en todos estos ámbitos, fortaleciendo el capital social, la colaboración público-ciudadana y la credibilidad mediante iniciativas como la que se va a desarrollar con Fab City”, comparte Ana Sancho, responsable del Plan Estratégico de Bilbao Metrópoli-30.

Sancho vinculó esa colaboración con retos como la transición ecológica, la transformación tecnológica y la vivienda. Desde esa mirada, una ciudad sostenible no se define solo por la suma de iniciativas: necesita prioridades compartidas, responsabilidades y continuidad entre sectores.

¿Qué significa el memorando para impulsar Santa Cruz como Fab City?

Durante el Main Event se firmó un Memorando de Intenciones y se conformó un Comité Impulsor con participación de actores públicos y privados. La publicación del 5 de noviembre confirma el compromiso de la Gobernación y la Alcaldía para avanzar en una agenda de transformación urbana.

La red internacional Fab City promueve territorios capaces de producir más recursos y soluciones a escala local mientras comparten conocimiento globalmente. La firma de un memorando no significa que Santa Cruz ya sea miembro oficial de esa red: marca un paso de articulación cuyo impacto dependerá de los proyectos y acuerdos posteriores.

¿Qué actividades faltan en Futures Week el 5 y 6 de noviembre?

La agenda del jueves 5 contempla el desfile Hack Fashion, programado de 19:00 a 20:30 en el rooftop del campus Unifranz Santa Cruz, con propuestas que vinculan moda, diseño y experimentación con materiales. Es una actividad anunciada; su desarrollo y resultados deben actualizarse después de su realización.

Para el viernes 6 de noviembre está prevista la presentación de las soluciones elaboradas por los jóvenes en los cinco ejes de ciudad, junto con los resultados de talleres de biomateriales y prototipado. Según el programa del encuentro la jornada contempla además la entrega de un documento con propuestas a las autoridades. Hasta verificar el cierre, corresponde hablar de acciones previstas y no de medidas públicas ya ejecutadas.

“Como bolivianos, esto nos motiva a seguir desarrollando y creyendo en otro tipo de soluciones, porque queremos salir adelante con nuestra familia, con nuestra gente y con nuestro futuro”, enfatizó Rivero.

El desafío que deja Futures Week es precisamente ese: convertir la participación juvenil, el conocimiento especializado y los compromisos institucionales en iniciativas con responsables, plazos y resultados que puedan seguirse.