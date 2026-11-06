Santa Cruz imagina la ciudad que quiere ser en 2054: el sueño de convertirse en una Fab City

¿Qué ciudad queremos dejar a quienes hoy tienen 17 años y en 2054 estarán cerca de los 45? La pregunta resume uno de los desafíos que Santa Cruz puso sobre la mesa durante Futures Week 2026: empezar a construir, desde ahora, un territorio más sostenible, capaz de aprovechar sus recursos, generar soluciones propias y ofrecer mejores oportunidades a sus habitantes.

Con esa mirada, el 4 de noviembre se presentó el manifiesto para impulsar a Santa Cruz como Fab City, una iniciativa que busca conectar las capacidades de sus instituciones, empresas, universidades, comunidades y ciudadanos para imaginar y hacer posible otro modelo de desarrollo urbano. La propuesta contempla la creación de un comité impulsor que prepare el camino para que la ciudad pueda postular a la red internacional Fab City.

“Santa Cruz se declara una Fab City y pasa a ser parte de una red global de ciudades y regiones comprometidas en construir territorios más productivos, circulares, resilientes y sostenibles”, expresó Alejandro Zegarra, vicerrector adjunto de Unifranz Santa Cruz, al presentar el manifiesto.

La declaración representa el primer paso de un proceso, no la incorporación formal de la ciudad a la red. Su propósito es convocar a distintos sectores para construir una visión compartida y convertirla en acciones concretas. El manifiesto reconoce que Santa Cruz ha crecido gracias al impulso emprendedor de su gente, pero también identifica desafíos que requieren respuestas colectivas: la expansión urbana y la demanda de servicios e infraestructura, la movilidad, la gestión de residuos, la protección del agua y los espacios naturales, además de la formación y el empleo para los jóvenes.

Una ciudad que produce, repara y comparte conocimiento

La propuesta Fab City plantea cambiar la relación de las ciudades con lo que producen y consumen. En lugar de depender exclusivamente de bienes que llegan desde otros territorios y generan residuos después de su uso, busca fortalecer la capacidad local para diseñar, producir, reparar y reutilizar, mientras comparte conocimiento y soluciones con otras ciudades.

La red internacional Fab City reúne a más de 60 ciudades, regiones y territorios que trabajan para avanzar hacia modelos productivos locales y conectados globalmente. Su visión de largo plazo, impulsada desde 2014, plantea que para 2054 las ciudades produzcan localmente gran parte de lo que consumen: energía, alimentos y materiales, mediante prácticas que protejan el ambiente y a las personas. El manual de la iniciativa explica cómo esta transformación requiere colaboración entre gobiernos, academia, empresas, comunidades y espacios de fabricación e innovación como los Fab Labs.

Para Santa Cruz, esta visión podría traducirse en convertir residuos en recursos, acercar tecnologías a las comunidades, vincular la educación con problemas del entorno y reunir a estudiantes, investigadores, emprendedores y ciudadanos para diseñar y probar soluciones. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de aprovechar el conocimiento y las capacidades que ya existen en el territorio.

“Fab City junta lo que aprendimos durante todos estos años: pensar el futuro de la ciudad y producir en ella”, señaló Verónica Ágreda, rectora nacional de Unifranz. La autoridad explicó que el desafío es articular cinco componentes: gobierno, academia, sector empresarial, comunidad y espacios de producción local, como el Fab Lab Santa Cruz.

El manifiesto propone conformar el Comité Impulsor Pro Tempore Fab City Santa Cruz 2054, una instancia abierta a autoridades, universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades creativas, Fab Labs y jóvenes. Entre sus primeras tareas están convocar a estos actores, construir una visión común de ciudad, promover proyectos de innovación y preparar la postulación ante la Fab City Foundation. También se prevé trabajar con el gobierno municipal en una carta de compromiso.

La mirada está puesta en 2054, pero también en el aniversario 500 de Santa Cruz, que se celebrará en 2061. La intención es que la planificación no dependa únicamente de los periodos de gestión, sino que incorpore a los barrios y a sus habitantes en la construcción de un horizonte compartido. Como planteó Ágreda, el desafío es que las personas “pasen de ser espectadores a ser autores y cocreadores de futuro”.

Futures Week: de imaginar el futuro a proponer soluciones

La declaración de Santa Cruz como aspirante a Fab City forma parte de Futures Week Bolivia 2026, encuentro organizado por Unifranz del 3 al 6 de noviembre en Santa Cruz, bajo el concepto “Rumbo a Ciudades Sostenibles 2030”. Durante la semana, estudiantes, especialistas, autoridades, académicos y representantes del sector privado participan en espacios de diálogo, clases magistrales, talleres y actividades de cocreación para abordar los desafíos de las ciudades saludables, educadoras, sostenibles, creativas y tecnológicas.

Este viernes 6 de noviembre, la jornada estará centrada en los jóvenes y sus propuestas. Estudiantes de 21 unidades educativas presentarán proyectos y prototipos desarrollados durante las actividades de simbiocreación, con iniciativas vinculadas a los cinco ejes de trabajo. Las propuestas serán compartidas con las autoridades como insumos para pensar el desarrollo de la ciudad, en una jornada que también contempla el cierre de Futures Week y una nueva edición de FuckUp Nights Santa Cruz, dedicada a iniciativas GreenTech. La apuesta es que las ideas surgidas durante el encuentro no se queden en el papel, sino que encuentren responsables, plazos y oportunidades para convertirse en acciones.