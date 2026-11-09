Los jóvenes ponen manos al futuro: Santa Cruz recibe propuestas para convertirse en una ciudad sostenible

Una ciudad con estaciones de transporte convertidas en huertos urbanos, espacios de aprendizaje gratuitos en los barrios, ecoparques para combatir el calor y aplicaciones que faciliten la movilidad. Estas son algunas de las ideas que estudiantes de más de 20 unidades educativas imaginaron para Santa Cruz durante Futures Week Bolivia 2026, un encuentro que concluyó con la entrega de un documento de propuestas al Gobierno Autónomo Municipal, con la mirada puesta en construir una ciudad más saludable, educadora, sostenible, creativa y tecnológica.

La clausura, realizada este viernes 6 de noviembre en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), marcó el cierre de varios días de trabajo colaborativo entre jóvenes, mentores, docentes y especialistas. Las iniciativas fueron desarrolladas mediante actividades de simbiocreación y talleres del Fab Lab, y buscan aportar a la planificación urbana con soluciones que puedan proyectarse hacia 2030 y 2054.

“Esta es la Santa Cruz que imaginan los jóvenes, esta es la Santa Cruz que han cocreado y diseñado los jóvenes”, expresó Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de Unifranz, durante la entrega del documento a Laura Zeballos, directora de Planificación Integral de la Secretaría de Planificación para el Desarrollo y Medio Ambiente del municipio.

La rectora destacó que las propuestas deben ser consideradas en los instrumentos de planificación territorial y desarrollo. “Aquí lo entrego en sus manos, todos los jóvenes son testigos de que ustedes ya tienen las propuestas concretas, claras y precisas y tangibles como municipio”, manifestó.

Cinco ejes, soluciones para los problemas de la ciudad

El trabajo se organizó en cinco dimensiones que conectan necesidades cotidianas con alternativas de innovación. En el eje de Ciudad Saludable, el proyecto Eco Five propone basureros inteligentes con energía solar y sensores, cultivos urbanos en estaciones del BTR, compostaje y sistemas de riego con agua de lluvia. La iniciativa también plantea recuperar esos espacios como puntos de encuentro y apoyo comunitario.

En Ciudad Educadora, los estudiantes presentaron la Sede de Aprendizaje Comunitario (SAC), que busca aprovechar escuelas y bibliotecas en desuso para ofrecer formación técnica y oportunidades de bachillerato. A esta propuesta se suma Toborochi App, una aplicación con asistente virtual y funciones adaptables a las necesidades de distintos usuarios, incluso sin conexión a internet.

El eje de Ciudad Creativa plantea recuperar centros históricos y museos, integrar arquitectura ecológica y convertir espacios olvidados en centros de innovación. También propone una aplicación turística con mapas, rutas y herramientas de tecnología NFC para acercar la historia, la cultura y la gastronomía a visitantes y habitantes.

En Ciudad Sostenible, el proyecto Raíces del Futuro propone una red de ecoparques climáticos para recuperar áreas verdes, generar sombra, promover el reciclaje y aprovechar residuos orgánicos mediante compostaje. La iniciativa contempla iluminación con paneles solares, conexiones peatonales y educación ambiental.

Por último, Ciudad Tecnológica presentó soluciones para dos sectores. Movi Santa Cruz y Movicard plantean una aplicación para consultar rutas y paradas del transporte público, reportar problemas y realizar pagos electrónicos. Agrored propone conectar a productores agrícolas mediante información sobre precios, logística, bloqueos e inundaciones, además de herramientas para facilitar la comercialización.

Del residuo al recurso: innovación desde el Fab Lab

La fabricación digital y la experimentación con materiales también aportaron soluciones concretas. En el workshop Fabricacademy Biomateriales, los participantes elaboraron biocuero vegetal a partir de yerba mate, como alternativa para fabricar billeteras, calzados y sandalias, y biopapel con fibras de la corona de piña, pensado para sustituir algunos productos de papel y plástico de uso cotidiano.

Por su parte, el workshop Fab Academy desarrolló cuatro prototipos: un puesto de mercado que separa residuos orgánicos e inorgánicos mediante sensores; bolsas biodegradables elaboradas con almidón de yuca; un basurero inteligente que identifica residuos con una cámara y herramientas de inteligencia artificial; y un filtro de tambor rotatorio para facilitar el mantenimiento de estanques en áreas verdes.

La creatividad y la sostenibilidad también llegaron a la moda con Hack Fashion, una experiencia que combinó diseño, reutilización de materiales y fabricación digital. El desfile presentó propuestas inspiradas en la fauna boliviana y exploró el uso de biomateriales, iluminación y componentes electrónicos en prendas. La actividad formó parte de la agenda de Futures Week y mostró cómo la experimentación puede abrir nuevas posibilidades para el diseño sostenible.

De las ideas a la planificación de Santa Cruz

Al recibir el documento, Laura Zeballos valoró la participación y el compromiso de los estudiantes. “Recibo este resultado con mucho honor, con mucha responsabilidad y compromiso de que cada una de estas propuestas sean analizadas, procesadas y aplicadas en el proceso de planificación”, afirmó. También señaló que el municipio abrirá espacios para que los jóvenes conozcan cómo sus iniciativas pueden incorporarse a los instrumentos oficiales de planificación.

Para Carlos Dabdoub, vicerrector de Unifranz sede Santa Cruz, la experiencia demostró la importancia de trabajar en equipo. “Ha sido una semana donde jóvenes de más de 20 colegios se han reunido con el único propósito de construir el Santa Cruz del futuro”, sostuvo. Añadió que la universidad continuará desarrollando mesas técnicas con jóvenes y representantes municipales para dar continuidad al proceso.

La entrega de propuestas se conecta, además, con la iniciativa de impulsar a Santa Cruz como Fab City hacia 2054. Como explicó Alejandro Zegarra, vicerrector adjunto de Unifranz Santa Cruz, el propósito es fortalecer la capacidad local para diseñar, producir, reparar y reutilizar, articulando a instituciones, empresas, academia y ciudadanía. “Santa Cruz se declara una Fab City y pasa a ser parte de una red global de ciudades y regiones comprometidas en construir territorios más productivos, circulares, resilientes y sostenibles”, expresó durante la presentación del manifiesto que inició este proceso.

Futures Week 2026 cierra así con una agenda de propuestas que busca trascender el encuentro académico. Las ideas entregadas al municipio plantean una hoja de ruta construida desde la participación juvenil, mientras la universidad anunció que continuará impulsando espacios de trabajo conjunto. Como resumió Dabdoub, “una de las fortalezas que tiene el país, pero particularmente Santa Cruz, es su bono demográfico”: una juventud cuya creatividad y compromiso pueden contribuir a definir la ciudad que se quiere construir en las próximas décadas.