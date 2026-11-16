Agenda 50/50: Gobierno y municipios avanzan en propuestas para equilibrar recursos y responsabilidades

El Gobierno nacional y las autoridades municipales de las ciudades capitales y El Alto se reúnen este lunes para continuar la construcción de la Agenda 50/50, con propuestas de reformas normativas, acuerdos fiscales y medidas destinadas a fortalecer la gestión autonómica y mejorar la prestación de servicios a la población, informó el director del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Alfonso Lema.

“Este encuentro va a permitir que el diálogo iniciado con los gobiernos municipales pueda seguir desarrollándose en el marco de la co-construcción de la Agenda 50/50”, señaló Lema.

El director del SEA indicó que se presentarán propuestas de modificación a la Ley 154 de dominios tributarios y una nueva ley básica de relacionamiento internacional para las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs). También se planteará la instalación de mesas técnicas sobre contrataciones, alianzas público-privadas y régimen laboral, además de iniciativas para mejorar la generación de ingresos propios de los municipios.

Respecto a los recursos, Lema informó que durante 2026 se adicionaron cerca de Bs 1.800 millones a las cuentas municipales mediante la Ley 1755. Asimismo, señaló que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 proyecta un incremento del 25% para este nivel de gobierno, equivalente a cerca de Bs 2.800 millones.

“Hay que equilibrar responsabilidades y recursos”, sostuvo Lema, al explicar que las medidas requieren sustento técnico, jurídico y fiscal para que las leyes, decretos y resoluciones se traduzcan en resultados sostenibles. Añadió que la Agenda 50/50 no se limita a una norma única, sino que constituye un proceso progresivo para mejorar el funcionamiento del Estado en su conjunto.

Fuente: Ministerio de la Presidencia.