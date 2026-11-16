Una cámara de seguridad registró el instante en que un vehículo con tres ocupantes cayó a un canal de desagüe en el municipio de Colcapirhua y fue arrastrado por la fuerza del agua.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 02:00 de la madrugada del domingo 15 de noviembre, a la altura del kilómetro 7 de la avenida Capitán Ustariz, cuando los ocupantes circulaban de este a oeste con dirección a Quillacollo.

Dos personas fueron rescatadas con vida, pero el tercer ocupante, identificado como Édgar Samuel Crespo Maizani, de 21 años, continúa desaparecido.

Las imágenes de una cámara de vigilancia muestran cómo el automóvil termina dentro del canal, en medio de las fuertes precipitaciones que afectaron a diferentes sectores de Cochabamba.

Según los reportes preliminares, la poca visibilidad provocada por la lluvia pudo haber influido en el accidente, aunque las causas exactas todavía no han sido determinadas.

El canal tiene aproximadamente tres metros de ancho y dos metros y medio de profundidad. Al momento del hecho, el agua alcanzaba cerca de un metro de altura.

La fuerza de la corriente arrastró el motorizado hasta aproximadamente un kilómetro del punto donde cayó.

Tras advertir lo ocurrido, vecinos de la zona acudieron para auxiliar a las personas que viajaban en el vehículo.

Dos ocupantes, de 23 y 33 años, fueron rescatados y trasladados a un centro médico, donde recibieron atención por lesiones y complicaciones respiratorias relacionadas con el accidente.

Sin embargo, el tercer pasajero no pudo ser localizado.

Édgar Samuel Crespo Maizani, de 21 años, permanece desaparecido desde aquella madrugada.

La desaparición movilizó a familiares y equipos de rescate, que comenzaron a recorrer el canal para encontrar al joven.

Un voluntario de SAR Bolivia explicó que recibieron el reporte de la persona desaparecida y se trasladaron hasta el lugar del accidente para reunir información que permitiera organizar las tareas de búsqueda.

Durante este lunes 16 de noviembre, los rastrillajes continuaron en el sector de Esquilan Grande, con la participación de familiares y voluntarios.