En la ciudad de La Paz, un caso de presunto infanticidio continúa en etapa de investigación. La semana pasada, llegaron dos bebés gemelos de dos meses sin signos vitales al Hospital Boliviano Japonés. El escenario desató sospechas en cuanto a los padres de los menores. Sin embargo, tanto el padre como la madre, se mostraron predispuestos a esclarecer las circunstancias del deceso de ambos infantes.

Sobre el caso, el secretario municipal de Desarrollo Social, Israel Fernández, explicó que la madre habría alimentado a los pequeños la noche del jueves y, al día siguiente, aproximadamente a las 07:00, se percató de que estaban fríos, por lo que los llevó al centro hospitalario, donde se confirmó el fallecimiento.

"Mediante este informe, prácticamente un informe médico científico, se descarta que haya habido alguna manipulación, que se haya tenido algún agente externo o, en su caso, que haya habido tal vez algún dolor», manifestó Fernández.

La autoridad señaló que las actuaciones investigativas se realizaron con participación de la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el hospital y el Gobierno Municipal.

También indicó que, aunque los resultados forenses descartan inicialmente la intervención de la progenitora o de terceras personas, todavía se revisan otros aspectos para esclarecer las circunstancias de las muertes.

Asimismo, informó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia mantiene el seguimiento al entorno familiar, debido a que los padres tienen otro hijo menor de edad.

Fernández indicó que se esperaba contar entre este lunes y martes con mayores elementos sobre el caso, mientras continúan las actuaciones correspondientes.