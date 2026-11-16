Anuncian refacciones y los trabajos comenzarán en 38 unidades educativas de Santa Cruz

El Gobierno anunció la asignación de cerca de Bs 15 millones para el mantenimiento y refacción de unidades educativas, como parte de los compromisos asumidos para mejorar las condiciones de infraestructura escolar en coordinación con los gobiernos municipales.

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, señaló que esta iniciativa busca fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, además de contribuir a mejorar la calidad educativa.

"Reafirmamos nuestra responsabilidad y nuestro deseo además de trabajar conjuntamente con gobiernos municipales articulando la mejora de la infraestructura educativa con el fortalecimiento de los conocimientos del aprendizaje de los niños", manifestó.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, destacó la asignación de los recursos y afirmó que permitirá comenzar con la refacción de establecimientos educativos que, según indicó, estuvieron abandonados durante los últimos cinco años.

"Tenemos que refaccionar el 100% de las unidades, de las más de 500 unidades educativas que tenemos en Santa Cruz de la Sierra. Y hoy damos el primer paso", sostuvo.

La autoridad municipal precisó que los trabajos comenzarán en 38 unidades educativas y que el monto destinado alcanza aproximadamente a Bs 15 millones.

"Vamos a empezar ya. Y nos va a permitir darle tranquilidad a miles de papás", expresó Saavedra, al señalar que el deterioro de la infraestructura escolar genera preocupación entre las familias.

Asimismo, anunció que el objetivo es avanzar durante el próximo año hasta cubrir el 100% de las unidades educativas del municipio cruceño.

El anuncio contempla el trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación y los gobiernos municipales para atender las necesidades de mantenimiento de los establecimientos educativos.