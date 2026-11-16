¡“Duele verla sufrir”! Madre de Kheyla pide ayuda para conseguir un ventilador mecánico

A sus apenas un año y cinco meses, Kheyla Vélez sufrió una recaída en su estado de salud, mientras sus padres continúan luchando por reunir los recursos necesarios para que pueda recibir cuidados médicos en su hogar.

En Notivisión, Primero la Gente, seguimos de cerca la historia de esta pequeña que necesita asistencia respiratoria mediante un ventilador mecánico y cuya familia mantiene una campaña solidaria para adquirir los equipos necesarios para su atención domiciliaria.

Gracias al apoyo de la población, ya se logró recaudar una parte importante del dinero. Sin embargo, todavía faltan Bs 17.000 para completar el pago del ventilador, además de conseguir un aspirador de secreciones.

La madre de la niña contó que la pequeña había presentado una mejoría, pero su estado de salud volvió a complicarse.

Según relató, durante una desconexión del ventilador realizada como parte de sus cuidados respiratorios, Keila no logró mantener niveles adecuados de oxígeno.

“Ayer estaba bien, hoy ya amaneció delicada. La desconectaron como lo hacemos en fisioterapia respiratoria y desaturaba, desaturó a 50, desaturó a 70, no aguanta”, expresó con preocupación.

Ante esta situación, el personal médico solicitó nuevos estudios de laboratorio para investigar si existe alguna infección que pudiera estar afectando su recuperación.

Por el momento, la familia espera conocer los resultados y la evaluación del equipo de salud.

Kheyla permanece internada en el área de cuidados intermedios, donde recibe la atención que necesita.

Su familia expresa preocupación ante la posibilidad de que la pequeña contraiga alguna infección durante su permanencia en el hospital, debido a la vulnerabilidad de su estado de salud.

Por ello, esperan poder completar el equipamiento médico y, cuando los profesionales lo autoricen, trasladarla a su hogar para continuar allí con sus cuidados.

La madre de Kheyla no pudo contener las lágrimas al describir lo difícil que resulta verla pasar nuevamente por procedimientos médicos.

“Duele verla sufrir. Los que son padre y madre entenderán”, manifestó.

La campaña solidaria ya permitió conseguir aportes económicos, tanques de oxígeno y otros insumos esenciales.

Pero todavía existe una necesidad importante: reunir Bs 17.000 para terminar de pagar el ventilador mecánico y obtener un equipo de aspiración de secreciones.

La familia considera que contar con estos implementos es fundamental para preparar la atención domiciliaria de Keila, siempre bajo las indicaciones del personal médico.

“Por favor, que me ayude la población a recolectar los 17.000 y un aspirador más para poder llevármela a mi casa, mi hija, y que ya no sufra más”, pidió su madre.

Pese a las dificultades, la madre de Kheyla expresó su agradecimiento a todas las personas que han colaborado con la campaña.

Ahora, la familia hace un nuevo llamado a la solidaridad, con la esperanza de completar el monto pendiente y preparar las condiciones para que Keila pueda continuar sus cuidados rodeada de sus seres queridos.