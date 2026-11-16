Gladys lucha por mantener su negocio de vestidos de quinceañera en Santa Cruz

En nuestro sector Economía en los barrios conocimos a Gladys, una mujer de 60 años que ha dedicado más de cuatro décadas a la confección de vestidos para celebraciones especiales y que hoy enfrenta las dificultades económicas que afectan a los pequeños emprendimientos.

Gladys nació en Oruro y llegó a Santa Cruz cuando apenas tenía siete años. Fue en esta ciudad donde encontró una oportunidad para aprender un oficio que, con el paso del tiempo, se convertiría en su sustento.

“Desde mis 17 años, siempre he trabajado en esto”, cuenta mientras recuerda sus inicios en la confección.

Sus primeros pasos en la costura los dio en el sector de la avenida La Villa, donde comenzó a trabajar con una emprendedora que había llegado desde Brasil y que tenía una de las primeras tiendas dedicadas a este rubro, según recuerda.

Con el tiempo, Gladys empezó a confeccionar vestidos de manera independiente desde su casa y a entregar sus trabajos a diferentes establecimientos comerciales.

A través de su habilidad con las telas, los diseños y las máquinas de coser, logró construir una trayectoria que hoy supera los 40 años.

Su trabajo le permitió formar parte de momentos importantes en la vida de muchas jóvenes que soñaban con lucir un vestido especial durante la celebración de sus 15 años.

Aunque ha logrado mantener su actividad durante décadas, Gladys reconoce que las condiciones del negocio han cambiado.

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente es el incremento del precio de las telas y otros materiales utilizados en la confección.

La emprendedora recuerda que antes podía encontrar algunas telas a precios cercanos a los Bs 120 por metro, mientras que ahora las opciones más económicas pueden costar alrededor de Bs 350.

Dependiendo del tipo de material, los precios pueden alcanzar los Bs 400, Bs 500 e incluso Bs 1.000 por metro, según su experiencia.

El impacto es considerable si se toma en cuenta que para confeccionar determinadas partes de un vestido pueden necesitarse dos o tres metros de tela.

El aumento de los costos también ha transformado los hábitos de las clientas.

Gladys explica que antes era más frecuente que las familias compraran los vestidos de quinceañera, pero actualmente la mayoría busca opciones de alquiler.

“Antes se vendía, pero ahora ya no, es puro alquiler. Es rara la gente que lo compra”, comenta.

Pese al encarecimiento de los materiales, asegura que intenta mantener precios accesibles porque conoce las dificultades económicas de las familias.

“Hay gente que no está en la posibilidad de alquilar o comprar”, explica al referirse a los esfuerzos que realiza para sostener su negocio.

Para atraer a más clientas, también ha incorporado otros elementos y accesorios que complementan los vestidos, ofreciendo opciones más completas para las celebraciones.

A sus 60 años, Gladys continúa trabajando en el oficio que aprendió durante su juventud.

Su historia refleja la perseverancia de quienes mantienen pequeños negocios familiares y deben adaptarse a los cambios del mercado sin perder la calidad de sus productos.