La exministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, se presentó este lunes a declarar en calidad de testigo dentro del juicio por el denominado caso Asonada militar, relacionado con los acontecimientos del 26 de junio de 2024.

A su llegada, Prada aseguró que acudió ante el llamado de la Justicia y ratificó su posición sobre los hechos ocurridos durante el levantamiento militar encabezado por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga.

“Ante cualquier llamado de la justicia iba a estar respondiendo. Aquí estoy en calidad de testigo”, manifestó.

Prada ratifica que hubo un levantamiento armado

Durante sus declaraciones, la exautoridad sostuvo que lo ocurrido en junio de 2024 constituyó un intento de golpe de Estado y afirmó que se trató de una acción impulsada por un grupo reducido de militares.

“Sí, hubo un golpe de Estado fallido. Hubo un levantamiento armado consumado y yo siempre señalé que fue prácticamente un grupo muy reducido, lamentablemente a la cabeza del señor Zúñiga”, expresó.

“No son todas las Fuerzas Armadas. Creo que Zúñiga además engañó a muchos militares y los arrastró hacia algo que él tenía pensado para la toma del poder”, afirmó.

Señala que Zúñiga engañó a efectivos militares

Prada sostuvo que el entonces comandante del Ejército habría involucrado a otros uniformados en una acción que, según su versión, tenía como objetivo tomar el poder.

La exministra aclaró que no atribuye responsabilidad a la totalidad de las Fuerzas Armadas y cuestionó que las acciones de un grupo de militares terminen afectando la imagen de toda la institución.

“Este tipo de acciones daña y mancha el uniforme de las Fuerzas Armadas”, agregó.

Defensa de Zúñiga convocó a la exministra como testigo

La comparecencia de Prada fue solicitada por la defensa del excomandante Juan José Zúñiga, principal acusado en el proceso judicial por los hechos del 26 de junio de 2024, cuando un grupo de militares tomó la plaza Murillo.

El juicio oral continúa con la presentación de testigos y posteriormente ingresará a la etapa de producción de prueba documental. Según el cronograma informado durante la audiencia, la presentación de pruebas del Ministerio Público está prevista para este martes y la de la defensa para el miércoles.