Los trabajos de rastrillaje para dar con el paradero de Samuel Edgar Crespo, el joven de 21 años que fue arrastrado por la corriente tras la caída de un vehículo en un canal de drenaje en Colcapirhua, se intensificaron en las últimas horas con el despliegue de brigadas policiales y voluntarios. Paralelamente, la Unidad Operativa de Tránsito tomó una muestra de sangre al conductor del motorizado para establecer si manejaba bajo los efectos del alcohol.

El hecho se registró alrededor de las 02:00 de la madrugada del pasado domingo, en medio de las intensas lluvias que cayeron sobre el eje metropolitano. Según los reportes preliminares, el automóvil en el que viajaban tres personas —el dueño de un taller mecánico y dos de sus trabajadores— encunetó y cayó a una torrentera a la altura del kilómetro 7 de la avenida Capitán Víctor Ustáriz.

De acuerdo con el informe de Tránsito, los tres ocupantes lograron salir del interior del vehículo tras el impacto; sin embargo, la fuerza del caudal terminó arrastrando a Crespo, mientras que los otros dos hombres consiguieron ponerse a salvo.

Durante las primeras horas posteriores al accidente, familiares y amigos emprendieron la búsqueda por cuenta propia en sectores como Esquilán, denunciando demoras en la activación oficial de los protocolos de rescate debido a que les indicaron inicialmente que debían aguardar 72 horas.

"Él tiene 21 años, trabajaba en un taller de autos y camiones; su jefe los llevó, estaban los tres. Lo único que pido es que por favor nos ayuden a encontrar a mi hijo", expresó entre lágrimas la madre del joven al solicitar mayor apoyo logístico a las autoridades.

Posteriormente, efectivos de la Unidad de Bomberos de la Policía de Quillacollo y Colcapirhua, junto a rescatistas voluntarios del grupo SAR, se sumaron a las labores dividiéndose en cuadrillas para inspeccionar todo el curso de la torrentera. El operativo abarca un extenso tramo que pasa por Quillacollo y Vinto, y se prolonga siguiendo el cauce del río hasta la zona de Parotani.

En el ámbito investigativo, personal de Tránsito confirmó que el conductor del vehículo fue sometido a una extracción de sangre para la prueba de alcoholemia correspondiente. Los resultados de laboratorio se conocerán en las próximas horas, elemento que será clave para determinar responsabilidades legales en torno al accidente.