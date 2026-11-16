El boliviano Juan David Ramos Cadena, un ingeniero de sistemas de 30 años, creó 'Luzi', una asistente de inteligencia artificial (IA) que funciona en aymara para facilitar actividades vinculadas al comercio, educación y seguridad, con el fin de "romper las barreras" del lenguaje en el occidente de Bolivia.

El nombre de la aplicación deriva de Lucy que, según su creador, es uno de los nombres "más comunes" que hay en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde nació la aplicación. Para darle "su propia identidad", modificó dos letras y así se creó 'Luzi', contó a EFE Ramos.

Ramos, que también es ingeniero electrónico, aunque nació en La Paz, se considera un alteño, porque vivió en esa urbe toda su vida y vio las necesidades de sus habitantes, entre ellas la de comunicarse con personas que llegan del área rural y hablan solo aymara.

Explicó que esa dificultad se observa sobre todo en el comercio, cuando las personas de algunas poblaciones, principalmente agricultores, llegan a El Alto para vender productos como papa, maíz o frutas, "se chocan" con la gente que solo entiende español.

El ingeniero de sistemas y creador de la asistente de inteligencia artificial (IA) 'Luzi', Juan David Ramos, durante una entrevista con EFE en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas

"He visto conveniente crear un asistente de inteligencia artificial para que las personas del área rural se sientan anexadas y ya no se sientan alejadas, sino muy conformes con la tecnología y con comunicarse con otras personas de El Alto", dijo.

Esa ciudad, situada a más de 4.000 metros de altitud, es la segunda más poblada de Bolivia con unos 885.825 habitantes, según el censo de 2024, que también dio cuenta de que, de los 11,3 millones de bolivianos, más de 1,5 millones se identifican como aimaras.

Precisamente, muchos habitantes de El Alto son aymaras o tienen esa ascendencia, por las migraciones desde las provincias del altiplano.

'Luzi' se desarrolló en una plataforma digital común para que sea de fácil uso y ahora Ramos trabaja para que se pueda descargar la aplicación desde cualquier teléfono móvil Android o iOS.

Un teléfono mostrando la asistente de inteligencia artificial (IA) 'Luzi' creada por Juan David Ramos Cadena y que funciona en aimara para facilitar actividades vinculadas al comercio, educación y seguridad, con el fin de "romper las barreras" del lenguaje en el occidente de Bolivia, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas

La estructura fue diseñada por Ramos y dos ingenieros más que al principio lo acompañaron, pero el reto "más grande" fue incluir el aymara.

"La idea era que no solamente sea un prototipo, sino que sea una aplicación que se pueda usar siempre", contó.

Para desarrollar el idioma, contrató a una lingüista que se encargó de mostrar el aymara tal como se habla y se escribe para que el creador pueda introducirlo en la aplicación.

Una aplicación "cercana"

Con el objetivo de que la asistente virtual sea "familiar y cercana" a la gente, Ramos se inspiró en las cholitas, las emblemáticas mujeres aymaras de La Paz, para que 'Luzi' tenga su voz o "por lo menos se les parezca".

La asistente de inteligencia artificial (IA) 'Luzi' en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas

El joven ingeniero contó que en las primeras pruebas, "hubo rechazo" en las poblaciones rurales porque, según dijo, "la tecnología todavía es un tabú" en algunos sectores.

Pero después de algunas capacitaciones, las personas acogieron la aplicación y ahora la usan en las diferentes actividades que tienen.

'Luzi' fue adoptada por la dirección de seguridad ciudadana de la Alcaldía de El Alto, con la cual se colabora a personas que hablan aymara y que fueron víctimas de algún delito o requieren información.

La aplicación también se usa en la población altiplánica de Laja, en La Paz, donde en un colegio los estudiantes y maestros "redactan documentos y hacen consultas" en aymara.

El ingeniero de sistemas y creador de la asistente de inteligencia artificial (IA) 'Luzi', Juan David Ramos, durante una entrevista con EFE en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas

La Federación de Empresarios de El Alto galardonó la semana pasada al emprendimiento de Ramos con una medalla de reconocimiento como 'revelación en tecnología 2026".

El premio "es un impulso" para avanzar, en un corto plazo, en un proyecto para que 'Luzi' incluya también el quechua, que se habla en el occidente y los valles, y el guaraní, propio del chaco, las otras dos lenguas indígenas principales de Bolivia.

En paralelo, Ramos desarrolla Vigía 360, un proyecto que, a través de cámaras de seguridad con IA, reconocerá rostros en casos de personas desaparecidas o de delincuencia.

EFE