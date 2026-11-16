La falta de alumbrado público y los recientes hechos delictivos mantienen en alerta a vecinos y trabajadores de Villa Olímpica, en inmediaciones del cuarto anillo, entre las radiales 15 y 16. En las últimas horas se registraron dos asaltos consecutivos a oficinas jurídicas, situación que volvió a encender la preocupación por la inseguridad que atraviesa este sector de la ciudad.

Uno de los hechos quedó registrado por cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran cómo un sujeto ingresa repentinamente a una oficina donde se encontraba una abogada, la amenaza con un arma de fuego y le exige sus pertenencias.

Una de las personas afectadas relató lo ocurrido: “Mi persona es una de ellas que ha sido afectada por un delincuente que sí se entró a robar aquí a la oficina”.

La víctima también contó que no solo fue despojada de sus objetos personales, sino que sufrió una agresión física durante el atraco. “Me quitó el teléfono y me agredió físicamente, me dio con arma”, manifestó.

Para quienes trabajan en el sector, estos hechos no son ajenos a las condiciones en las que permanece la zona durante la noche. La falta de iluminación genera espacios oscuros que, según denuncian, son aprovechados por los delincuentes para acercarse y ocultarse entre la vegetación.

“Facilita que los malvivientes se acerquen por estos lados y estén escondiéndose entre la maleza de los árboles que están en crecimiento”, contó una trabajadora de un salón de belleza.

Durante el recorrido realizado por Ojo Ciudadano, los vecinos señalaron que más de 20 postes de alumbrado público se encuentran sin funcionar desde hace varias semanas. La situación afecta a un sector donde funcionan numerosas oficinas, negocios y espacios de atención al público, cuyos trabajadores deben desarrollar sus actividades en medio de la preocupación por posibles nuevos ataques.

Una abogada de la zona expresó su molestia y preocupación por los dos asaltos registrados recientemente.

“Estamos sin alumbrado público, le comento, hace varios días y hemos sufrido dos asaltos en la zona. Dos asaltos en la zona, dos colegas precisamente aquí al lado, entonces muy, muy peligroso”, indicó.

El reclamo también apunta al cobro mensual por el servicio de alumbrado público, pese a que las luminarias permanecen apagadas.

“La zona aquí queda oscura, pero nosotros alumbrado público, nosotros pagamos nuestra factura todos los meses y de hecho estamos al día, no debemos ni una factura y nos cobran alumbrado público”, manifestó otra vecina.