El Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba suspenderá todas sus operaciones aéreas desde las 08:00 del martes 17 de noviembre hasta las 17:00 del jueves 19 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la carpeta asfáltica en la intersección de sus dos pistas principales.

El director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Óscar Veizaga, informó que el cierre temporal es necesario para intervenir el sector donde se cruzan las pistas 14/32 y 05/23.

“Vamos a tener un cierre de aeropuerto debido a que, como ustedes saben, el aeropuerto Jorge Wilstermann tiene dos pistas, la 14/32 y la 05/23, y como vamos a hacer una intervención en la intersección, el aeropuerto va a estar completamente cerrado”, explicó.

Veizaga indicó que durante las 57 horas de suspensión se intervendrán aproximadamente 8.000 metros cuadrados de superficie en el área de intersección de ambas pistas.

Los trabajos contemplan el retiro del asfalto antiguo mediante fresado y la reposición de la carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de despegue y aterrizaje de las aeronaves.

La intervención forma parte de un proyecto que cuenta con un presupuesto de Bs 10 millones y tendrá una ejecución aproximada de tres meses. En su conjunto, contempla trabajos en alrededor de 20.000 metros cuadrados de infraestructura aeroportuaria, distribuidos en sectores de la pista 14/32 y una calle de rodaje.

Recomiendan consultar el estado de los vuelos

El director de Naabol explicó que se trata de un mantenimiento planificado y preventivo, cuya finalidad es mejorar la seguridad operacional y evitar posibles cierres más prolongados en el futuro.

La planificación inicial contemplaba aproximadamente siete días de suspensión, pero los ajustes técnicos y el despliegue de personal y equipos permitieron reducir la intervención que afecta a las operaciones aéreas a 57 horas, enfatizó.

La reapertura del aeropuerto está prevista para las 17:00 del jueves 19 de noviembre, una vez concluidos los trabajos programados.