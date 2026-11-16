La incertidumbre sobre una posible eliminación de la subvención a la gasolina genera preocupación en distintos sectores del país. El Transporte libre anunció que convocará a un ampliado de emergencia para definir una posición y evaluar posibles medidas de presión ante un eventual incremento del precio del carburante.

El secretario ejecutivo del sector, Limbert Tancara, señaló que las decisiones dependerán de sus bases y advirtió que, si los afiliados determinan movilizarse, la organización respaldará esa determinación.

"El ampliado que vamos a convocar de emergencia va a ser vital para tomar una determinación como transporte boliviano. Si es que nuestros compañeros de base deciden movilizarse, bueno, nosotros vamos a tener que apoyar lo que digan nuestros compañeros de base", manifestó.

Además, anunció que enviarán una nota al ministro de Hidrocarburos para solicitar una reunión urgente y conocer los alcances de una posible medida. Los transportistas consideran que el impacto no se limitaría a un ajuste de tarifas, sino que podría comprometer la continuidad de su actividad económica.

"No estamos hablando de simplemente incrementar un costo de pasaje, no estamos hablando simplemente de incrementar una escala tarifaria a nivel nacional", advirtió el dirigente, quien sostuvo que un aumento significativo del precio de la gasolina afectaría directamente al chofer boliviano.

Impacto en toda la economía

En este sentido, el economista Gonzalo Chávez explicó que el precio de la gasolina tiene efectos transversales en la economía, debido a su incidencia en el transporte de mercancías, la producción y los servicios.

Productos de consumo cotidiano como huevos, frutas y pan podrían registrar incrementos si aumenta el costo de su traslado. A esto se suma la presión sobre las tarifas del transporte público, especialmente en las ciudades, donde una parte importante del servicio funciona con gasolina.

El impacto también alcanzaría a las actividades productivas, ya que distintos sectores utilizan este carburante para elaborar y distribuir sus bienes.

Piden certidumbre y gradualidad

En la Asamblea Legislativa, parlamentarios del oficialismo y de la oposición pidieron al Gobierno mayor coordinación e información clara sobre el futuro de la subvención.

La diputada de Unidad, Julieta Jiménez, consideró que cualquier modificación debería aplicarse de manera gradual para evitar un impacto brusco en la economía de las familias.

"Creo que debería ser gradual porque la gente está cansada y además la gente está descapitalizada", afirmó.

Desde la oposición, en cambio, algunos legisladores consideran probable que la eliminación de la subvención se concrete en enero y advierten sobre un posible nuevo incremento de los precios de los carburantes.

Fundación Jubileo alerta sobre el aumento de la pobreza

La Fundación Jubileo advirtió que la eliminación de la subvención, junto con otras medidas económicas, podría incrementar los niveles de pobreza monetaria en Bolivia.

Según sus proyecciones, este indicador podría situarse entre el 47% y el 49%, lo que representaría aproximadamente seis millones de personas en situación de pobreza durante 2026.

Ante este escenario, la institución recomendó implementar un plan integral de protección social que incluya transferencias no condicionadas y un registro social unificado para identificar a los sectores más vulnerables.

También alertó sobre la situación de la clase media vulnerable, integrada por personas cuyos ingresos superan apenas la línea de pobreza y que podrían caer en esa condición ante el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.

El debate sobre el futuro de la subvención continúa mientras el transporte libre prepara su ampliado y distintos sectores demandan al Gobierno certidumbre sobre las posibles medidas económicas.