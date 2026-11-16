El general de División Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y actual Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep), Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, fue aprehendido este lunes en la ciudad de La Paz tras prestar su declaración informativa en calidad de sindicado ante el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones por el denominado caso Radares.

Una vez ejecutada la orden fiscal, el jefe militar fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde aguarda a que la Fiscalía formalice la imputación en su contra y lo ponga a disposición de un juez cautelar para definir su situación jurídica.

El general Germán Mendizábal es escoltado por policías tras declarar por el caso Radares, en La Paz. FOTO/Daniel MIRANDA @APGNoticiasBo

Mendizábal —quien hace apenas dos meses, en septiembre de este año, fue posesionado en el alto cargo del Cosdep en un acto encabezado por el presidente Rodrigo Paz— es investigado por su presunta responsabilidad en las irregularidades de la compra de un sistema de radarización.

El proceso indaga la adquisición de estos equipos de control aéreo, cuya compra fue gestionada desde el Gobierno de Evo Morales y que, hasta la fecha, no operan en su integridad. Por este hecho, el Estado denunció un daño económico que supera los 1.400 millones de bolivianos.