El expresidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exfiscal antinarcóticos Julio César Porras ya se encuentran en la ciudad de La Paz, luego de arribar al aeropuerto de El Alto, hasta donde fueron trasladados desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

El traslado se realizó este lunes, después de que ambos fueran aprehendidos el domingo y permanecieran durante la noche en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La llegada de Quezada y Porras a la sede de Gobierno marca una nueva etapa en las actuaciones investigativas por el denominado caso Roma, proceso en el que ambos exfuncionarios son investigados.

El caso también alcanza al exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien figura entre los investigados y actualmente se encuentra detenido en el penal de Cantumarca, en el departamento de Potosí.