Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestraron un vehículo de transporte público tipo trufi, de color rojo, que trasladaba 60 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 62 kilos con 600 gramos. Por este hecho, dos personas fueron aprehendidas y enviadas a la cárcel con detención preventiva.

El operativo se ejecutó durante un control rutinario en inmediaciones del puente del río Viloma, en el municipio cochabambino de Sipe Sipe. Según el informe oficial, el motorizado provenía de la ciudad de La Paz con destino a Cochabamba y llamó la atención de los agentes por la actitud sospechosa de sus ocupantes.

Al intervenir el vehículo, los efectivos policiales verificaron que a bordo viajaban el conductor, una mujer y tres menores de edad. La pasajera mostraba un marcado nerviosismo y ocultaba una bolsa debajo de sus prendas de vestir, en la que llevaba paquetes con una sustancia blanquecina que dio positivo a cocaína en la prueba de campo.

Tras el hallazgo inicial, el motorizado y sus ocupantes fueron trasladados a dependencias de la dirección departamental de la Felcn en Cochabamba para una requisa minuciosa. Allí, los agentes encontraron más paquetes ocultos dentro de cajas en la parte trasera y otro lote escondido en un compartimento secreto acondicionado en la estructura del trufi.

El director nacional de la Felcn, Marcelo Acuña, destacó el alto valor ilícito del cargamento incautado debido a su pureza, explicando que se trata de clorhidrato de cocaína procesado en laboratorio, el cual tiene un costo significativamente mayor en el mercado ilegal que el sulfato base.

Tras ser puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional, tanto el conductor como la mujer fueron sometidos a una audiencia de medidas cautelares, en la que se determinó su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.