Los gobiernos municipales anunciaron que el Gobierno nacional prevé aprobar este lunes un decreto supremo para la nivelación de precios de los contratos de obras que se encuentran paralizados, con el objetivo de permitir su continuidad y ejecución en diferentes regiones del país.

El anuncio fue realizado después de una reunión entre autoridades del Gobierno nacional y representantes del municipalismo boliviano, quienes señalaron que la normativa permitirá ajustar los precios de los contratos y dar continuidad a miles de proyectos municipales.

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Johnny Torres, confirmó que el decreto será tratado en gabinete ministerial.

“El día de hoy en gabinete ministerial sale ese decreto”, afirmó.

Decreto permitirá reactivar obras municipales

Torres explicó que otro de los compromisos asumidos por el Gobierno es la devolución del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fueron descontados a los gobiernos municipales durante la gestión 2026.

Según indicó, esos recursos serán devueltos durante esta misma gestión y tendrán carácter de libre disponibilidad, lo que permitirá a las alcaldías atender diferentes obligaciones financieras.

“Se va a proceder a la devolución del año 26 en este año 26 y tiene que ser como recursos de libre disposición”, sostuvo.

El alcalde de Tarija señaló que estos fondos permitirán a los municipios cubrir deudas, adquirir combustible y cumplir compromisos económicos hasta finalizar el año.

Municipios plantean revisar competencias y avanzar hacia el 50-50

Otro de los acuerdos contempla la instalación de mesas técnicas para analizar la distribución de recursos y las competencias que actualmente asumen los gobiernos municipales.

Entre los temas pendientes se encuentran el financiamiento del bono para personas con discapacidad, la Renta Dignidad, seguridad ciudadana y alimentación complementaria, además de la reducción del 12% del IDH.

Torres indicó que también se abordará la propuesta de distribución de recursos bajo el esquema 50-50 y la coparticipación tributaria.

Respecto a los recursos adicionales para 2027, señaló que el Gobierno y los representantes municipales trabajarán durante las próximas dos semanas para definir mecanismos que permitan incrementar los ingresos de las alcaldías.

Bs 2.400 millones adicionales para municipios

Al cierre de la conferencia, el director de Autonomías, Alfonso Lema, explicó que los acuerdos alcanzados deberán contar con respaldo técnico, jurídico y fiscal para concretarse.

La autoridad destacó que los gobiernos municipales ya cuentan con aproximadamente Bs 2.400 millones en recursos adicionales dentro de sus presupuestos, tanto mediante el reformulado de esta gestión como por la inscripción de nuevos recursos.

Asimismo, señaló que existe el compromiso de gestionar un tercer incremento de recursos adicionales cuya fuente de financiamiento será el Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Respecto a la devolución del 12% del IDH, Lema indicó que el Ministerio de Hidrocarburos dio una respuesta concreta para restituir los recursos descontados durante 2026.

“Hasta el día viernes vamos a trabajar junto al sistema asociativo técnicamente para ver el instrumento normativo que permita lo antes posible tener esos recursos de libre disponibilidad en las cuentas fiscales de los gobiernos autónomos municipales”, manifestó.

Municipios esperan resultados en las próximas dos semanas

Los representantes municipales calificaron la reunión como un avance importante, aunque señalaron que los compromisos deberán traducirse en medidas concretas.

El decreto de reajuste de precios de obras y la devolución del 12% del IDH correspondiente a 2026 son los principales resultados anunciados tras el encuentro.

Las mesas técnicas continuarán durante las próximas dos semanas para abordar los demás planteamientos del municipalismo boliviano.