El Ministerio de Trabajo, a través de la Jefatura Departamental de Trabajo del Beni, confirmó que este miércoles 18 de noviembre de 2026 será feriado departamental en toda esa región del país. La disposición responde a la conmemoración del 184.° aniversario de creación del departamento del Beni.

Mediante el comunicado oficial MT-JDT-BN N.° 02/2026, emitido desde la ciudad de Trinidad, la cartera de Estado estableció que la suspensión de actividades laborales rige con carácter obligatorio para los sectores público y privado en todo el territorio beniano. La medida se encuentra respaldada por el artículo 67 del Decreto Supremo N.° 21060, el Decreto Departamental BN/N.° 13/2026 y el parágrafo I del artículo 48 de la Constitución Política del Estado.

La normativa contempla salvedades específicas para no afectar la atención básica a la población. Según lo dispuesto por el ministerio, quedan exceptuadas del feriado aquellas actividades que deban mantenerse operativas por razones de interés público o por la naturaleza propia del trabajo, en concordancia con el artículo 42 de la Ley General del Trabajo.

En ese marco, las entidades y establecimientos encargados de prestar servicios esenciales deberán garantizar la continuidad de sus funciones mediante la programación de turnos y guardias correspondientes durante toda la jornada festiva.

El Ministerio de Trabajo oficializó el feriado departamental del Beni para el miércoles 18 de noviembre de 2026.