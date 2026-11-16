El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Manuel 'Mamen' Saavedra, anunció que el municipio prepara una minga de limpieza en toda la ciudad, debido al elevado nivel de larvas de mosquitos detectado tras las intensas lluvias registradas durante el invierno.

La autoridad explicó que, aunque las inundaciones generan preocupación, el principal riesgo sanitario está relacionado con la proliferación de mosquitos transmisores del dengue.

Minga municipal se realizará en los próximos días

Saavedra informó que la Alcaldía prevé desarrollar la jornada de limpieza dentro de aproximadamente 10 días y que estas actividades serán repetidas para evitar la formación de nuevos criaderos.

“El nivel larvario, que ya hemos hecho los estudios, es muy alto cabalmente por el exceso de lluvias que ha habido en el invierno. Entonces, vamos a hacer una minga en toda la ciudad”, manifestó.

El alcalde señaló que la intervención buscará eliminar los espacios donde se reproduce el mosquito y reducir el riesgo de contagios en la población.

Piden evitar acumulación de agua en los domicilios

La autoridad también convocó a los vecinos a participar en las tareas de prevención desde sus viviendas, principalmente evitando almacenar agua en recipientes, llantas en desuso y otros objetos que puedan convertirse en criaderos.

“Tenemos que eliminar los criaderos de los mosquitos. Nuestra gente, si no hacemos algo, se nos va a enfermar, sobre todo nuestros niños, las personas de la tercera edad y tenemos que cuidarlos”, advirtió.

Saavedra insistió en que la prevención debe involucrar tanto a las autoridades municipales como a la ciudadanía, para reducir la proliferación de mosquitos ante las condiciones climáticas registradas.