La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este lunes 16 de noviembre mostrando variaciones significativas a lo largo del día, especialmente en el indicador de compra que sufrió un marcado descenso al mediodía antes de recuperarse por la tarde.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,84 para la compra y Bs 11,95 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia cerró en Bs 11,84 para la compra y Bs 11,95 para la venta este lunes 16 de noviembre de 2026.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal atravesó distintas fluctuaciones entre la apertura y el cierre de las operaciones:

06:00 a.m.: La semana arrancó con la divisa cotizándose en Bs 11,87 para la compra y Bs 11,95 para la venta.

Mediodía: Se registró una brusca caída en el precio de compra, que descendió hasta los Bs 11,63 , mientras que la venta retrocedió levemente a Bs 11,93 .

Cierre de jornada: Los valores rebotaron hacia el final del día, recuperando el precio de venta de la apertura (Bs 11,95) y situando la compra en Bs 11,84.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,67, ubicándose por debajo de las cotizaciones de cierre registradas en el mercado paralelo informal.