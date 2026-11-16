El sismo de magnitud 5.0 registrado a las 02:47 de este lunes en la provincia Franz Tamayo de La Paz, a una profundidad de 700 kilómetros según el Observatorio San Calixto, recordó a la población boliviana que los eventos naturales ocurren sin previo aviso.

Este fenómeno subraya la urgencia de sustituir el pánico digital por una cultura de prevención efectiva en el hogar.

El equipamiento indispensable

Para responder con eficacia ante movimientos telúricos, desastres naturales o cortes prolongados de servicios básicos, los protocolos de emergencia recomiendan mantener una mochila lista y en un lugar accesible. Este equipo familiar de supervivencia debe contener los siguientes elementos prioritarios:

Hidratación y alimentos: Reservas de agua potable y raciones no perecederas listas para el consumo sin cocción.

Reservas de agua potable y raciones no perecederas listas para el consumo sin cocción. Iluminación y señalización: Linterna operativa, baterías de repuesto, silbato de emergencia, radio portátil y un cargador portátil (power bank) con carga completa.

Linterna operativa, baterías de repuesto, silbato de emergencia, radio portátil y un cargador portátil (power bank) con carga completa. Salud y medicación: Botiquín básico de primeros auxilios junto con los fármacos recetados de uso diario para los miembros del hogar.

Botiquín básico de primeros auxilios junto con los fármacos recetados de uso diario para los miembros del hogar. Documentación y finanzas: Copias de cédulas de identidad y documentos importantes en bolsas herméticas, dinero en efectivo y una libreta física con números de contacto.

Copias de cédulas de identidad y documentos importantes en bolsas herméticas, dinero en efectivo y una libreta física con números de contacto. Abrigo e higiene personal: Una muda completa de ropa, manta térmica, artículos de aseo e insumos específicos para bebés, adultos mayores o mascotas.

Además del abastecimiento material, el manejo de crisis requiere cuidar el equilibrio emocional y espiritual para evitar reacciones impulsivas cuando surge una emergencia o circula desinformación.

Cultivar la calma, el apoyo mutuo entre vecinos y la fortaleza interior permite afrontar los momentos críticos con responsabilidad y templanza.