El movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado este lunes en el norte paceño recuerda la importancia de contar con insumos básicos y calma ante cualquier contingencia.
16/11/2026 19:52
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El sismo de magnitud 5.0 registrado a las 02:47 de este lunes en la provincia Franz Tamayo de La Paz, a una profundidad de 700 kilómetros según el Observatorio San Calixto, recordó a la población boliviana que los eventos naturales ocurren sin previo aviso.
Este fenómeno subraya la urgencia de sustituir el pánico digital por una cultura de prevención efectiva en el hogar.
El equipamiento indispensable
Para responder con eficacia ante movimientos telúricos, desastres naturales o cortes prolongados de servicios básicos, los protocolos de emergencia recomiendan mantener una mochila lista y en un lugar accesible. Este equipo familiar de supervivencia debe contener los siguientes elementos prioritarios:
Además del abastecimiento material, el manejo de crisis requiere cuidar el equilibrio emocional y espiritual para evitar reacciones impulsivas cuando surge una emergencia o circula desinformación.
Cultivar la calma, el apoyo mutuo entre vecinos y la fortaleza interior permite afrontar los momentos críticos con responsabilidad y templanza.
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