El senador Fernando Pareja Saucedo, de la alianza Unidad, fue reelegido este lunes 16 de noviembre como presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, tras obtener 59 de los 60 votos de los diputados y senadores de Santa Cruz que participaron en la elección.

Con este resultado, Pareja continuará al frente de esta instancia legislativa durante una nueva gestión, luego de haber presidido la institución en el periodo 2025-2026. Su reelección contó con el respaldo de diferentes fuerzas políticas que previamente habían sostenido conversaciones para conformar una plancha única.

Una votación con respaldo mayoritario

La candidatura de Pareja fue impulsada por la alianza Unidad y recibió el apoyo de legisladores de otras bancadas, lo que permitió alcanzar prácticamente la totalidad de los votos.

La diputada Mónica Fernández había anticipado el respaldo de su bancada a la continuidad del senador, destacando su desempeño durante la anterior gestión.

“Queremos apoyar esta idea de reelección, hemos visto un buen trabajo del senador Pareja a la cabeza de la institución”, manifestó Fernández

Así quedó conformada la nueva directiva

La directiva de la Brigada Parlamentaria Cruceña quedó integrada de la siguiente manera:

· Presidente: Fernando Pareja (Alianza Unidad).

Fernando Pareja (Alianza Unidad). · Vicepresidente: Herlan Catala (Alianza Libre).

Herlan Catala (Alianza Libre). · Primera secretaria: Norma Tarradelle (PDC).

Norma Tarradelle (PDC). · Segundo secretario: Gustavo Mangudo (Libre).

Gustavo Mangudo (Libre). · Tercer secretario: Richard Espada (PDC).

La conformación incorpora representantes de distintas fuerzas políticas con presencia parlamentaria en Santa Cruz.

Pareja inicia su segunda gestión al frente de la Brigada

Esta es la segunda vez que Fernando Pareja asume la presidencia de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Su primera elección se produjo el 24 de noviembre de 2025, cuando obtuvo 32 votos frente a los 31 alcanzados por Leonardo Roca, de la alianza Libre.

Durante la gestión anterior, la institución reportó 55 actuaciones de fiscalización y la atención de 527 de las 632 solicitudes ciudadanas recibidas, equivalente al 83,39%.

Para el nuevo periodo, uno de los desafíos será agilizar las tareas de fiscalización, atender las demandas ciudadanas y dar seguimiento a los proyectos pendientes de tratamiento